"Rezession in den USA in naher Zukunft vom Tisch"



Ein Blick auf die wirtschaftliche Komponente gebe grünes Licht für eine Fortsetzung des Erfolgskurses. Die US-Wirtschaft sei im vierten Quartal 2023 auf ein Jahr hochgerechnet um 3,3% gewachsen. Damit habe sie alle Erwartungen übertroffen, schließlich habe die höchste im Vorfeld abgegebene Schätzung lediglich bei 2,5% gelegen. "Im Gesamtjahr 2023 ist das BIP um 2,5% gewachsen und hat sich somit gegenüber 2022 (1,9%) spürbar beschleunigt. Die dynamische Entwicklung Ende 2023 hat den Grundstein für Wachstum im ersten Quartal 2024 gelegt. Eine Rezession in den USA in naher Zukunft ist damit vom Tisch", erkläre Nemeth.



Auch strukturell spreche weiterhin vieles für US-Aktien. US-Unternehmen seien auf Gewinnwachstum, die Ausschüttung von Dividenden und den Rückkauf von Aktien fokussiert. Der Arbeitsmarkt sei flexibler, Unternehmen könnten je nach Phase kurzfristig Mitarbeiter einstellen oder abbauen. Die Gesellschaft altere langsamer als in anderen Regionen, wodurch das Arbeitsangebot groß sei. Die Produktivität der Arbeitskräfte sei hoch und könnte angesichts der Vorreiterrolle der USA im Bereich der Künstlichen Intelligenz weiter steigen. Junge Unternehmen würden in den USA ideale Bedingungen wie geringe Unternehmenssteuern, eine dank Venture Capital oder Private Equity umtriebige Finanzierungslandschaft sowie eine leichtere Skalierbarkeit aufgrund eines homogenen Rechtsrahmen, derselben Sprache und Währung vorfinden. "Die USA sind strukturell gesehen in vielen Bereichen deutlich dynamischer als etwa Europa. Das war ein wichtiger Treiber für die Entwicklung der letzten Jahre", so Nemeth.



Bewertungen und Unternehmensgewinne im Gleichschritt



"Die entscheidende Frage ist aber, ob der US-Aktienmarkt nicht den Fundamentaldaten bereits davongeeilt ist. Die Bewertungen sind in den vergangenen Jahren sukzessive angestiegen, aber der Bewertungsaufschlag lässt sich auch rechtfertigen. In den letzten Jahren konnten die US-Unternehmen ihre Gewinne deutlich kräftiger steigern, als dies im Rest der Welt geschehen ist. Bewertungen und Unternehmensgewinne haben sich nahezu im Gleichschritt bewegt", sage Christian Nemeth. Die starke Entwicklung spiegele sich auch in der Ausrichtung der Bank wider: "Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG stützt sich im Rahmen der taktischen Asset Allocation auf die positiven aktuellen Daten und hat US-Aktien übergewichtet. Schwellenländer stellen zwar mitunter ein noch höheres Wachstum in Aussicht, allerdings ist das Risiko erhöht, wie man aktuell etwa am Beispiel China sieht. Sollten die Zinssenkungen zu wirken beginnen und die Wirtschaft wieder anziehen, könnten auch Schwellenländer taktisch interessant werden." (08.02.2024/ac/a/m)







Salzburg (www.aktiencheck.de) - Seit der Finanzkrise 2008 haben US-Aktien den globalen Markt abgehängt, so die Zürcher Kantonalbank Österreich AG.In Zusammenhang mit den Wertpapieren aus Übersee falle daher oft das Wort Outperformance. Europa und andere Märkte könnten mit dieser Renditeentwicklung nicht mithalten. Alles gehe einmal vorüber, heiße eine Lebensweisheit - in diesem Fall sei ein Ende aber zumindest noch nicht absehbar. Christian Nemeth, Vorsitzender des Vorstandes der Zürcher Kantonalbank Österreich AG, erkläre, wie eine starke US-Wirtschaft und eine Vielzahl struktureller Faktoren dafür sorgen würden, dass das Schiff weiterhin in die gewohnte Richtung segele.Seit 2008 habe der MSCI-USA-Index eine durchschnittliche jährliche Rendite von mehr als 13% erwirtschaftet. Damit lasse er nicht nur den um die USA bereinigten MSCI World Index deutlich hinter sich, auch die europäischen Indices könnten da nicht mithalten. Selbst der sehr erfolgreiche Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI-Index, müsse sich klar geschlagen geben. Doch werde die positive Entwicklung der US-Aktien weiter anhalten? Um die Frage zu beantworten, sei zunächst ein Blick auf die Gründe für die anhaltend starke Performance sinnvoll.