Bonn (www.aktiencheck.de) - Angesichts der Datenabhängigkeit der Entscheidungsbildung der EZB dürften in dieser Woche sehr wahrscheinlich alle Augen auf die (am Mittwoch fälligen) vorläufigen Einkaufsmanagerindices (PMI) der Eurozone für August gerichtet sein, so die Analysten von Postbank Research.Die Nachfrage nach Dienstleistungen habe sich zum ersten Mal in diesem Jahr abgeschwächt, da verschuldete Verbraucher durch höhere Preise und Kreditkosten belastet würden. Es werde interessant sein zu sehen, inwieweit die vorläufigen Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone diese Effekte bestätigen würden, nachdem die Analysten mit einem Juli-Wert von -15,1 eine kontinuierliche Erholung vom Allzeittief im September (2022) gesehen hätten.Fazit: Der Einbruch des Verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone scheine mit einer weiteren Verlangsamung des Wachstums im Dienstleistungssektor einherzugehen. (21.08.2023/ac/a/m)