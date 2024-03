Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) brachen am Freitag nach einem Rekord-Jahresverlust des Immobilienkonzerns um 10,5% ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).An der Londoner Börse sei es hingegen für Vodafone-Aktien um 5,6% aufwärts gegangen. Der britische Mobilfunker habe den Verkauf seiner Italien-Tochter an den Schweizer Telekomkonzern Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF) für EUR 8 Mrd. in bar besiegelt und plane Gewinnausschüttungen via Aktienrückkaufen und Dividenden.Kräftig unter Druck seien in den USA die Aktien von Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) mit einem Abschlag von 13,7% geraten. Der Softwarekonzern habe mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht. Anleger hätten Adobe besonders im Blick gehabt, seit die Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz mehr Start-ups hervorgebracht hätten, die Bildinhalte generieren könnten. (18.03.2024/ac/a/m)