Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

17,83 EUR -2,41% (21.06.2023, 21:21)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

17,81 EUR -2,06% (21.06.2023, 17:39)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 549.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.400 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 99,2 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.850 Mitarbeiter. (21.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Immobilien? Nein danke. Zumindest an der Börse würden die Kruse von Vonovia und Co unter Druck bleiben und seien heute wieder - über Indices und Ländergrenzen hinweg - besonders schwach gelaufen. Der ganze Sektor leide. Zur negativen Stimmung habe zuletzt unter anderem eine Entwicklung in Großbritannien beigetragen.Im Mai sei die Inflation bei den Briten auf dem Niveau des Vormonats geblieben, wogegen Analysten von einem Rückgang ausgegangen seien. Die Kernteuerung ohne schwankungsanfällige Preise von Energie, Nahrungs- und Genussmitteln sei sogar gestiegen und habe den höchsten Stand seit 31 Jahren erreicht.Ein Immobilien-Subindex habe als Schlusslicht im marktbreiten STOXX Europe 600 knapp zwei Prozent eingebüßt und sei damit auf das niedrigste Niveau seit Ende März gefallen. Auch im bisherigen Jahresverlauf zähle das Branchenbarometer mit gut elf Prozent Minus zu den größten Verlierern. Im DAX habe Vonovia rund 2,2 Prozent verloren. Im MDAX und SDAX hätten Anleger um Immobilienwerte wie LEG, Aroundtown und Grand City Properties einen großen Bogen gemacht. Die Aktien hätten jeweils zu den Schlusslichtern gehört.Immobilien-Aktien seien besonders zinssensibel. Vereinfacht gesagt gelte: Steigende Zinsen würden steigende Ausfallrisiken bei Krediten bedeuten. Zudem würden Anleihen attraktiver, was Betongold relativ dazu unattraktiver werden lasse.Der Chef der US-Notenbankchef FED, Jerome Powell, habe heute noch mal bekräftigt, dass es aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen geben werde und es lange dauern werde, die Inflationsrate auf zwei Prozent zu senken. Das lege nahe, dass die Zinsen auch nach dem Ende der Erhöhungen erst einmal relativ hoch bleiben könnten.(mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.