Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (16.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Beim letzten Meeting der EZB im Mai haben die Währungshüter den Leitzins in der Eurozone um 25 Basispunkte auf 3,75% angehoben. Wäre es nach EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann gegangen, hätte die Notenbank die Zügel enger gestrafft. Er fordere weitere Maßnahmen, was den Immobilienunternehmen wie Vonovia nicht gefallen dürfte."Ich hätte mir eine schnellere Erhöhung um 50 Basispunkte gewünscht", so Holzmann im Interview mit Econostream. Es hätte die Entschlossenheit der Notenbank demonstriert, die Inflation in den Griff zu bekommen. Obwohl in den USA und in Europa mehr oder weniger die gleiche Inflationsrate herrsche, läge der Leitzins in Amerika 100 Basispunkte höher. Folglich müssten die Zinsen in Europa höher liegen, so der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank. "Wir brauchen Zinsen über vier Prozent, sage Holzmann, und das am besten schnell. Je schneller man den Pivot erreiche, desto früher könne man den Zins wieder senken. Andernfalls müsse die EZB möglicherweise die Zinsen länger hoch halten.Für die Immobilienkonzerne wie Vonovia wäre ein anhaltend hoher Zins unvorteilhaft, da die Finanzierungskosten stärker steigen würden als gedacht. Dies wiederum könnte die labilen Kurse zusätzlich belasten.Die Diskussion um höhere Zinsen in der Eurozone sei nicht förderlich für den Vonovia-Kurs. Andererseits sei sehr viel im Kurs des größten deutschen Wohnungskonzerns eingepreist. Wahrscheinlich werde sich die Aktie erst erholen können, wenn sich der Zinstrend umkehre, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2023)Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU