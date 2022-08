Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (03.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bochumer Immobilienriesen Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Deutschlands größter Wohnungskonzern befinde sich weiter auf Kurs in Richtung Jahresprognose. Außerdem profitiere Vonovia von den neugebauten Wohnungen. Wegen der Aussicht auf steigende Zinsen bereite Vonovia jedoch den Verkauf von Wohnungsportfolios vor.Wie Vonovia am Mittwoch mitgeteilt habe, wolle das Unternehmen Objekte im Gesamtwert von 13 Mrd. Euro verkaufen. Damit sollten Schulden getilgt werden, ohne frisches Kapital aufnehmen zu müssen. Vonovia habe verschiedene Portfolios, Wohnungen und Mehrfamilienhäuser ermittelt, die in den nächsten Jahren verkauft werden sollten.Im nächsten Jahr würden bei Vonovia Schulden in Höhe von rund 4,2 Mrd. Euro fällig, im Jahr 2024 dann 3,6 Mrd. Euro. In einer Präsentation für Investoren stelle das Unternehmen klar, dass die Aufnahme neuer Eigen- und Fremdmittel derzeit keine praktikable Option sei.Dank der Übernahme der Deutsche Wohnen habe der operative Gewinn (FFO, Funds from Operations) im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 36 Prozent auf 1,06 Mrd. Euro zugelegt. Die Miete sei per Ende Juni im Schnitt auf 7,44 Euro pro Quadratmeter gestiegen - das seien zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor gewesen. Die Jahresprognose - ein FFO zwischen 2,0 und 2,1 Mrd. Euro - sei bekräftigt worden.Die Zahlen von Vonovia seien wie erwartet stark. Jedoch dürfte der angekündigte Verkauf von Wohnungen für Verunsicherung bei den Anlegern sorgen.Ein Kauf der Vonovia-Aktie drängt sich vorerst nicht auf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link