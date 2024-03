Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

24,97 EUR -3,78% (15.03.2024, 13:56)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

24,93 EUR -7,05% (15.03.2024, 13:41)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (15.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vonovia auf der Verliererseite: Vor Wochenschluss taumele die Aktie des Bochumer Immobilienkonzerns nach Zahlen am Vorabend gen Süden. Dabei habe sie noch zu Wochenbeginn zu den größeren Gewinnern auf dem Frankfurter Parkett gezählt. Das könnte auch wieder das dominierende Bild werden. Zumindest dann, wenn man auf die neuesten Stimmen höre.Das sei Potenzial drin. An diesem Freitag, da sich die Aktien von Vonovia nach Zahlen am Vorabend verbilligen würden, würden Beobachter Zuversicht äußern. Die Aktie sei deutlich mehr wert, sage etwa Simon Stippig. Der Analyst bei Warburg Research sehe den fairen Wert der Vonovia-Aktie bei 41,30 Euro. Bedeute im Klartext: Die Aktie müsste 64 Prozent steigen, um diesen Wert zu erreichen. Der Immobilienkonzern habe die Verkaufsversprechen mehr als eingehalten und die Bilanz stabilisiert, so der Experte. Er sei nicht der einzige, der Zuversicht verbreite.Berenberg traue der Aktie einen Anstieg auf 34 Euro zu (Potenzial: 25 Prozent). Bei Analyst Kai Klose schwinge auch etwas Kritik an der Vorgehensweise des Unternehmens mit. Die Ergebnisse seien solide gewesen, schreibe er. Die überraschend veränderten Schlüsselkennziffern seien relativ komplex. Generell gehe der Experte davon aus, dass die Kapitalmärkte Kontinuität in den Ertragskennzahlen eines Unternehmens bevorzugen würden.Die Aktie sei technisch nach dem Kursrückgang heute etwas angeschlagen. Analysten trauen dem Papier in der Mehrzahl einen deutlich höheren Wert zu, so Leon Müller von "Der Aktionär" zur Vonovia-Aktie. (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: