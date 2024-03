XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

26,53 EUR +3,07% (07.03.2024, 17:35)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (07.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) unter die Lupe.Der DAX schaltee am Nachmittag in den Vorwärtsgang. Klar an der Spitze: Vonovia. Die Aktie des Bochumer Wohnungskonzerns lege 3,5% zu. Der Grund sei simpel: Die Zinshoffnung sei wieder zurück. Die unter den hohen Zinsen leidende Immobilienbranche erhalte heute deutlichen Auftrieb.Die EZB habe zwar die Leitzinsen zum vierten Mal nacheinander nicht verändert. Das sei aber bereits fest erwartet worden. Entscheidender sei daher gewesen, wie der Ausblick ausfallen werde. Die EZB schätze, dass die Inflation im Euroraum schneller zurückgehen werde als sie noch im Dezember erwartet habe. Zugleich habe die Notenbank die Konjunkturprognose gesenkt. Die gesenkten Inflations- und Konjunkturprognose hätten ganz offensichtlich die Zinssenkungshoffnungen genährt und damit den Immobilien-Aktien neuen Rückenwind verliehen.Der heutige Tag zeige einmal mehr, wie stark die Zinsthematik die Kurse der deutschen Immobilien-Aktien präge. Würden sich die Zinshoffnungen verfestigen, könne es wieder genauso dynamisch nach oben gehen, wie zuletzt in der Phase von April bis Dezember 2023. Favorit des "Aktionärs" für dieses Szenario sei weiter der Marktführer Vonovia, so Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2024)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:26,63 EUR +3,82% (07.03.2024, 18:19)