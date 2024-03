Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

26,38 EUR -0,64% (08.03.2024, 11:54)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

26,45 EUR -0,30% (08.03.2024, 11:39)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (08.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Immobilien-Aktien hätten nach dem gestrigen EZB-Zinsentscheid zu den großen Gewinnern gezählt. Vonovia sei einer der Top-Werte im DAX gewesen. Heute behaupte die Aktie die Gewinne nur leicht. Sei damit die Luft schon wieder raus oder gehe da noch mehr? Das Gros der Analysten habe dazu eine klare Meinung - und auch "Der Aktionär".Die Zinshoffnung sei zurück. Nach dem gestrigen Ausblick der EZB würden die Anleger wieder stärker auf schnelle Zinssenkungen hoffen. Dem DAX habe das zu einem Rekordhoch verholfen. Noch stärker als der Leitindex hätten die Aktien der Immobilienunternehmen wie Aroundtown, LEG, TAG Immobilien oder Vonovia zugelegt.Auch heute throne mit Aroundtown im MDAX ein Immobilienwert an der Spitze. Im SDAX liege mit Grand City Properties ebenfalls ein Immobilienunternehmen in der Spitzengruppe. Bei Marktführer Vonovia sei dagegen schon wieder etwas die Luft raus. Die Aktie liege am Vormittag nur minimal im Plus und damit im Mittelfeld des DAX.Deutlich positiv sei dagegen die Stimmung unter der Analysten. Von insgesamt 27 Experten, die die Aktie abdecken würden, würden 20 zum Kauf raten und damit mehr als drei Viertel. Dem stünden lediglich zwei Halte- und vier Verkaufsempfehlungen gegenüber.Charttechnisch rücke derweil nach den jüngsten Kursgewinnen wieder die Marke von 28,72 Euro in den Fokus. Dort liege die obere Begrenzung des aktuellen Seitwärtstrends. Die untere Marke des Seitwärtskanals habe erneut gehalten und diene weiter als starke Unterstützung."Der Aktionär" zähle Vonovia weiter zu den Favoriten des deutschen Immobiliensektors. Die Aktie habe unverändert Luft nach oben.Anleger, die noch nicht an Bord sind, können den jüngsten Zins-Rückenwind nutzen, um einen ersten Fuß in die Tür zu stellen, so Michael Herrmann. (Analyse vom 08.03.2024)