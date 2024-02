Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (28.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Minus von rund drei Prozent zähle Vonovia heute zu den größten Verlierern im DAX. Auch weitere Immobilien-Aktien wie TAG Immobilien, LEG Immobilien oder auch Aroundtown seien deutlich im Minus. Unternehmensnachrichten seien allerdings Fehlanzeige. Stattdessen gehe das Zinsgespenst mal wieder um.Der deutsche und auch der europäische Immobiliensektor würden sich am heutigen Mittwoch in schwacher Verfassung präsentieren. Die Aktien von Vonovia, TAG Immobilien, LEG Immobilien und Aroundtown würden zwischen 1,7 und 3,7 Prozent abgeben. Der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate sei ebenfalls klar im Minus und dadurch auf den niedrigsten Stand seit Ende November 2023 gefallen.Größere Unternehmensnachrichten gebe es heute nicht. Stattdessen stünden einmal mehr die Zinsen im Blickpunkt. Steigende Kapitalmarktzinsen würden bei Immobilienunternehmen traditionell die Vorsicht wachsen lassen. So habe der Abwärtstrend europäischer Immobilienwerte zum Jahresanfang eingesetzt, als die Zinsen an den Anleihemärkten zu steigen begonnen hätten.Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei seit Jahresanfang um gut 0,4 Prozentpunkte auf 2,44 Prozent gestiegen. Der Immobiliensektor sei parallel um gut zehn Prozent zurückgegangen. "An den Rentenmärkten kam es zu deutlichen Kursverlusten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen näherte sich zuletzt der Marke von 2,5 Prozent", kommentiere die Helaba diese Entwicklung.Einen positiven Impuls könnten der europäische Anleihemarkt und der Immobiliensektor aber bereits am Donnerstag erhalten. Dann würden die vorläufigen Verbraucherpreise aus Frankreich, Spanien und Deutschland für den Monat Februar veröffentlicht.Immobilien-Aktien hätten es derzeit schwer. Das gelte auch für den Marktführer Vonovia, der fundamental weiter zu den Favoriten des Sektors zähle. Charttechnisch befinde sich die Aktie in einer entscheidenden Phase. Seit Anfang Februar stecke sie im Abwärtstrend fest. Breche die horizontale Unterstützung beim November-Hoch von 25,95 Euro nicht nur kurzfristig, rücke die 24-Euro-Marke in den Fokus. Positive Zinsnachrichten könnten aber auch eine Rebound nach oben zu den alten Jahreshochs ermöglichen. (Analyse vom 28.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link