XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

18,60 EUR -0,43% (12.06.2023, 12:14)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (12.06.2023/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von LYNX:Bereits in der vergangenen Woche deutete einiges auf die Möglichkeit eines höheren Tiefs gegenüber dem Pivot-Tief von Ende März hin und jetzt scheint sich dieses tatsächlich etabliert zu haben, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Warum das so wichtig sei erkläre Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX."Es zeigt an, dass viele Anleger derzeit Interesse an der Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) haben und zuschlagen wollen. Daher sind die Kurse nicht mehr auf die alten Niveaus zurückgefallen. Der Kaufdruck scheint sich allmählich in die richtige Richtung zu entwickeln. Dennoch bleibt zu bedenken, dass sich der Trend nach wie vor in einer bärischen Gesamtlage befindet", fasse Mautz zusammen und führe weiter aus: "Noch ist die Aktie nicht ganz über den Berg, aber bereits diese Woche könnte sich die Lage deutlich verbessern. Wir blicken hierbei auf das Zwischenhoch von Ende März bei 18,80 EUR. Sollten es die Bullen schaffen, die Kurse über dieses Niveau zu katapultieren, wäre nicht nur der bärische Tenor vom Tisch. Es würde sich aus technischer Sicht ein klares Kaufsignal bilden, welches die Kurse in Richtung der letzten Zwischenhochs von Anfang Mai und somit in die Nähe von 20,35 EUR bringen könnte. Eine überaus interessante Situation zu Wochenbeginn."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:18,635 EUR -0,16% (12.06.2023, 12:28)