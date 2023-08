XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

20,40 EUR -2,11% (02.08.2023, 09:03)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 549.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.400 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 99,2 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.850 Mitarbeiter. (02.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) charttechnisch unter die Lupe.Anfang Juli hätten die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt an dieser Stelle ein kleines Special zu verschiedenen Immobilienaktien diskutiert. Gerade noch rechtzeitig, denn im Fall der Vonovia-Aktie sei die seinerzeit diskutierte Bodenbildung mit dem Sprung über das Hoch von Ende April bei 19,90 EUR kurze Zeit später gelungen.Aus der Höhe der unteren Umkehr ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 4,50 EUR, was im Umkehrschluss zu einem rechnerischen Kursziel im Bereich von 24,50 EUR führe. Als ein wichtiger Katalysator könnte sich nun die 38-Wochen-Linie (akt. bei 21,10 EUR) erweisen. Im Dunstkreis dieser langfristigen Glättung habe die Aktie zuletzt eine kleine Wochenkerze ausgeprägt und damit der beschriebenen Hürde den entsprechenden Respekt gezollt. Auf einen Sprung über die Durchschnittslinie würden diverse langfristige Indikatoren hoffen lassen.Hervorheben möchten die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Bodenbildung im Verlauf des Monats-RSI sowie das mögliche Kaufsignal seitens des Monats-MACD - es wäre das erste seiner Art seit Anfang 2021. Um die beschriebene untere Umkehr nicht zu gefährden, sollte die Vonovia-Aktie in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 20 EUR zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.08.2023)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:20,54 EUR -1,58% (02.08.2023, 09:17)