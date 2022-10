ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie: A1ML7J

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie: ANN

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie: DAIMF

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (19.10.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem Abschluss einer klassischen Topbildung zu Jahresbeginn habe sich der Kursverfall der Vonovia-Aktie im Verlauf des Jahres 2022 nochmals deutlich beschleunigt. In der Spitze sei das Papier von über 60 EUR auf unter 20 EUR zurückgefallen. Natürlich gehe dieser dramatische Kursrückgang nicht spurlos an den meisten Indikatoren vorbei. Genau darin liege derzeit ein möglicher Rettungsanker: So würden der MACD und der RSI auf historischen Tiefs notieren. Der Oszillator weise zudem eine positive Divergenz aus, indem die jüngsten Lows nicht mehr bestätigt worden seien. Eine technische Reaktion werde nicht zuletzt durch den größten Abstand bei den Bollinger Bändern der Geschichte begünstigt. Charttechnisch sorge das jüngste "Hammer-Umkehrmuster auf Basis der Haltezone bei rund 19 EUR für einen Silberstreif. Das 2015er-Tief (23,81 EUR) definiere nun ein erstes Erholungsziel, ehe das 2016er-Pendant bei knapp 25 EUR wieder in den Mittelpunkt rücke, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:21,11 EUR -0,47% (19.10.2022, 08:50)XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:21,09 EUR -0,80% (18.10.2022, 17:35)