Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (20.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hätten die Immobilienpreise in Deutschland bereits ihren Tiefpunkt erreicht? Ein aktueller Marktbericht sehe ihn zumindest bereits in Sicht. Nach zwei Jahren der absoluten Flaute könnten Aroundtown ( ISIN LU1673108939 WKN A2DW8Z ), Vonovia und Co demnach schon ab Frühjahr 2024 in vielen deutschen Städten mit einer Wiederbelebung rechnen.Der Markt für Wohn- und Geschäftshäuser in Deutschland befinde sich seit rund zwei Jahren in der Flaute. Ab voraussichtlich Frühjahr 2024 dürfte sich das in vielen Städten ändern. Zu diesem Fazit kämen die Researcher des Maklerhauses Engel & Völkers (E&V) in einem aktuellen Marktbericht. Dann sollten stabilisierte Kaufpreise auf steigende Mieten treffen.Der E&V-Marktbericht für 2023 zeige derweil noch einen deutlich negativen Trend. Das Transaktionsvolumen sei demnach in den 59 untersuchten Groß- und Mittelstädten im vergangenen Jahr noch einmal um 28 Prozent eingebrochen - und das nachdem es 2022 bereits einen Einbruch von 25,5 Prozent gegeben habe. Vor allem institutionelle Investoren hätten sich dem Bericht zufolge mit Immobilienkäufen zurückgehalten.Die durchschnittlichen Kaufpreise für Bestandsgebäude seien 2023 um 6,2 Prozent gesunken, die durchschnittlichen Angebotsmieten um 5,2 Prozent. Die durchschnittlichen Bruttoanfangsrenditen hätten dadurch auf 4,2 Prozent in A-Städten und auf rund 6,0 Prozent in D-Städten zugelegt. Die vergleichsweise hohen Renditen und stabilere Kaufpreise sowie ein anziehendes Interesses zum Jahresende 2023 seien die Basis für eine zügige Erholung des Markts bereits ab diesem Frühjahr.Bis dahin bleibt Vonovia der Favorit der Branche, so Michael Herrmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Aroundtown sei dagegen ausgestoppt worden. Hier würden Anleger das Geschehen aktuell lieber von der Seitenlinie aus beobachten. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link