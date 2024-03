Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

26,00 EUR -0,65% (05.03.2024, 15:52)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

26,04 EUR -0,53% (05.03.2024, 15:38)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (05.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gerade noch großer Gewinner, nun schon wieder klar im Minus. So lasse sich die Situation rund um die Vonovia-Aktie in diesen Tagen treffend zusammenfassen. Wie fast alle Immobilien-Aktien hänge sie am Tropf der Zinshoffnungen. Diesbezüglich habe es nach einem kurzen Hoffnungsschimmer wieder einen Dämpfer gegeben.Raphael Bostic lehne schnelle Zinssenkungsschritte ab. Und er sei nicht irgendwer, sondern Präsident der Atlanta FED. Der Notenbanker habe auf das Risiko verwiesen, dass die Inflationsrate über der von der FED angestrebten Marke von zwei Prozent verharren könnte oder sogar durch einen "aufgestauten Überschwang" noch weiter in die Höhe getrieben werde.Bostic halte es zwar für angemessen, wenn die FED bis Ende 2024 zwei Senkungen um je einen Viertelpunkt beschließen sollte. Damit bewege sie sich aber auf einem schmalen Pfad. Die derzeitige wirtschaftliche Stärke dürfte nicht zu "Schaum" und einer neuen Inflationsrunde führen.Der jüngst wieder aufgekeimten Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen habe Bostic damit einen herben Dämpfer verpasst - und damit auch den Immobilien-Aktien. Diese würden schließlich am Tropf der Zinssenkungshoffnungen hängen. Entsprechend herrsche auch bei der Vonovia-Aktie nach einer kurzen Euphorie wieder Katerstimmung.Vonovia bleibe die favorisierte Aktie unter den deutschen Wohnungsunternehmen. Die weitere Kursentwicklung hänge aber unverändert am Tropf der Zinsen. Welche Dynamik sich entfalten könne, wenn sich die Hoffnung auf sinkende Zinsen verfestige, habe nicht zuletzt die Phase von April bis Dezember 2023 gezeigt.Vonovia-Anleger bleiben mit einem Stoppkurs bei 22,50 Euro an Bord, so Michael Herrmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link