Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 549.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.400 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 99,2 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.850 Mitarbeiter. (01.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) weiterhin zu kaufen.Am Donnerstag habe die Vonovia-Aktie richtig Gas gegeben und den Tag mit einem Plus von über 5 Prozent beendet. Damit habe sie den höchsten Stand seit Anfang März erreicht und notiere wieder über der wichtigen 20-Euro-Marke. Allerdings habe die US-Investmentbank JP Morgan der guten Stimmung am Freitag einen Dämpfer verpasst.Laut Analyst Pankaj Gupta könnte es im September einen Wechsel im EURO STOXX geben. Dabei dürfte Vonovia aus dem Leitindex der Euroregion fliegen. Im Gegenzug würde der italienische Sportwagen-Hersteller Ferrari aufgenommen werden.Zudem seien zwei weitere Änderungen möglich: So werde der irische Baustoffhersteller CRH am 20. September von der irischen Börse genommen, da er seine Hauptnotierung in die USA verlege. Damit könne CRH nicht länger im EURO STOXX bleiben und gemäß den Index-Regeln würden solche Aktien nach ihrem letzten Handelstag aus den jeweiligen Indizes entfernt."Allerdings ist das Delisting-Datum dicht am Überprüfungsdatum, sodass STOXX die Entnahme von CRH zeitgleich mit der jährlichen Überprüfung vornehmen könnte", mutmaße Gupta. Außerdem wackele derzeit der Platz von Nokia.Nachrücke-Kandidaten für CRH und möglicherweise Nokia seien dem Index-Experten zufolge das französische Baustoffunternehmen Saint-Gobain und der niederländische IT-Dienstleister Wolters Kluwer.Wichtig seien solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indices real nachbilden würden (physisch replizierende ETFs). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet werden, was in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse habe.Müsse Vonovia tatsächlich aus dem EURO STOXX weichen, könnten die Verluste vom Freitag am Montag fortgesetzt werden.Dennoch geht "Der Aktionär" davon aus, dass der Immo-Sektor einen Boden eingezogen hat und hält an seiner Kaufempfehlung für Vonovia fest, so Michael Diertl von "Der Aktionär" von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2023)(mit Material von dpa-AFX)