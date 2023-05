Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (04.05.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Der Immobilienkonzern habe heute Morgen Zahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt. Das Kerngeschäft Vermietung entwickle sich dank Vollauslastung gut. Mit Verkäufen könne man den diesjährigen Refinanzierungsbedarf bereits vollständig decken. Der Jahresausblick sei bestätigt worden.Die Segmenterlöse seien in Q1 2023 gegenüber dem Vorjahr um 12% auf EUR 1,43 Mrd. und das EBITDA um knapp 10% auf EUR 657,1 Mio. gesunken. Zum Rückgang hätten ein gestiegener Zinsaufwand sowie geringere Funds From Operations (FFO) geführt. Diese für die operative Ertragskraft maßgebliche Kennzahl habe sich um rund 18% auf EUR 462,6 Mio. verringert. Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value; LTV) habe per Quartalsende bei 45,4% gelegen.Mit Verkäufen im Wert von insgesamt EUR 1,5 Mrd. seit Jahresbeginn, darunter die EUR 1,0 Mrd. schwere Transaktion mit der Südewo im April und die heute bekannt gewordene Abgabe von 1.350 Wohnungen in Frankfurt, Berlin und München im Wert von EUR 560 Mio., habe Vonovia sein diesjähriges Verkaufsziel fast erreicht. Infolge der Transaktionen könne man den diesjährigen Refinanzierungsbedarf vollständig decken sowie einen wesentlichen Teil der für 2024 anstehenden Refinanzierungen.Der Verkehrswert des Immobilienbestands sei in Q1 2023 gegenüber dem Jahresende 2022 von EUR 94,7 Mrd. auf EUR 91,2 Mrd. nach unten korrigiert worden.Die letzte Empfehlung zur Vonovia-Aktie lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.