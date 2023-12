XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (14.12.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vonovia: Überraschender Gewinner - AktienanalyseDie Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) gehört im laufenden Jahr zu den Gewinnern im DAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf den ersten Blick möge das Plus von rund 20 Prozent überraschend sein. Zumal Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern zuletzt durchwachsene Geschäftszahlen gemeldet habe. Der operative Gewinn (FFO) sei in den ersten neun Monaten um 8,4 Prozent auf 1,45 Mrd. Euro zurückgegangen. Während sich vor allem die Geschäfte mit der Projektentwicklung, dem Verkauf von Wohnungen und zusätzlichen Dienstleistungen schwächer entwickelt hätten, sei es für Vonovia in der Vermietung aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in den Ballungsgebieten deutlich besser gelaufen. Die Miete sei auf 7,67 Euro pro Quadratmeter gestiegen - 2,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich habe wegen milliardenschwerer Abwertungen des Immobilienportfolios aber ein Minus von 3,8 Mrd. Euro nach einem Gewinn von 2,2 Mrd. Euro im Jahr zuvor gestanden. Bei näherem Hinsehen sei aber klar: Die Hoffnung auf einen Zinsgipfel dies- und jenseits des Atlantiks habe die Aktien der zumeist hoch verschuldeten Immobilienunternehmen nach oben getrieben.Bei Vonovia komme hinzu, dass dem Konzern der Verkauf von Neubauprojekten für rund 357 Mio. Euro an CBRE Investment Management gelungen sei. Damit hätten die Bochumer in diesem Jahr durch Wohnungsverkäufe bereits Erlöse von rund 3,7 Mrd. Euro erzielt. Insgesamt wolle sich Vonovia nach jahrelangem Expansionskurs von rund 66.000 Wohnungen im Gesamtwert von rund 13 Mrd. Euro trennen. Dadurch komme der Schuldenabbau voran, zugleich werde eine Kapitalerhöhung immer unwahrscheinlicher. Da die Verkäufe bis dato größtenteils zum Buchwert oder nur leicht darunter gelungen seien, steige das Vertrauen der Anleger in die Werthaltigkeit des Portfolios. Per Ende September habe der NAV 50,51 Euro je Aktie betragen. Demgegenüber wird der Titel an der Börse mit einem Abschlag von rund 46 Prozent gehandelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link