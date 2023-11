Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

23,10 EUR +5,24% (02.11.2023, 13:28)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

23,17 EUR +5,75% (02.11.2023, 13:14)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (02.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Seit Tagen würden die Immobilien-Aktien stärker als der Markt steigen. Das Papier von Vonovia beispielsweise sei seit dem Verlaufstief Ende Oktober um knapp 20% gestiegen und damit aus seinem kurzfristigen Abwärtstrendkanal ausgebrochen. Der Hauptgrund für den starken Kursanstieg sei am Rentenmarkt zu suchen. Nach der Entscheidung der US-Notenbank am Vortag, den geldpolitischen Schlüsselsatz in einer Spanne von 5,25 bis 5,50% zu belassen, seien die Renditen der US-Staatsanleihen wieder deutlich gesunken.Die wiederkehrende Aussicht auf eine Zinswende Mitte 2024 beflügele die Kurse der Immobilien-Aktien, da der Druck auf die Finanzierungskosten nachlassen würde. Ein niedrigerer Zinssatz führe auch zu höheren Barwerten zukünftiger Mieteinnahmen. Darüber hinaus dürften manche Investoren auf gute Quartalszahlen von Vonovia spekulieren. Der Branchenprimus, der mehr als eine halbe Million Wohnungen bewirtschafte, veröffentliche am morgigen Freitag die Ergebnisse für das dritte Quartal.Wie mehrfach berichtet, hänge die Kursentwicklung von Vonovia und Co in erster Linie von den Zinsen ab. Sollten sich die Renditen weiter zurückziehen, dürften die Kurse auch steigen. Selbstverständlich könnte Vonovia auch mit einem guten Ausblick das Momentum der Aktie weiter befeuern. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: