Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

24,99 EUR +3,78% (18.03.2024, 10:48)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

24,92 EUR +3,88% (18.03.2024, 10:33)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (18.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein zweistelliges Tagesminus. Das komme bei DAX-Aktien selten vor. Vonovia habe sich am Freitag in diese unrühmliche Liste eingetragen. Entsprechend gespannt richte sich der Blick auf den Wochenstart. Drohe nun das nächste Desaster oder gebe es vielleicht sogar die Chance auf eine schnelle Erholung?Vonovia habe den Märkten am Freitag einen Schock versetzt. Über zehn Prozent sei die Aktie im Tagesverlauf in den Keller gerauscht, nachdem der Wohnungskonzern ein Rekordminus von 6,8 Milliarden Euro bekannt gegeben habe. Technisch sei Aktie dadurch angeschlagen. Mehrere wichtige Unterstützungen seien am Freitag gerissen worden. Im Fokus stehe nun der Bereich von 24 Euro. Vorbörslich könne sie sich zum Wochenstart zumindest über diese Marke wieder zurück kämpfen.Analysten würden ihr auf dem aktuellen Niveau überwiegend eine deutliche Erholung zutrauen. Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel zwar von 31 auf 30 Euro gesenkt, stufe die Aktie damit aber weiter auf "overweight" ein. Analyst Neil Green habe sein Bewertungsmodell nach den Jahreszahlen aktualisiert. Er verweise zwar darauf, dass die Veränderungen bei den wichtigsten Kennzahlen sowie der Dividendenpolitik die Prognosen schwieriger machen würden. An den fundamentalen Faktoren für Kursziel und Ausblick habe sich aber kaum etwas geändert."Der Aktionär" sieht nach dem schwarzen Freitag ebenfalls mehr Chancen auf eine Erholung als Gefahren für einen weiteren Abrutsch und setzt darauf mit einer Spekulation im Hebel-Depot. Damit diese aufgeht, muss sich der Kurs allerdings kurzfristig erholen, so Michael Herrmann. (Analyse vom 18.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: