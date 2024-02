Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vonovia müsse sich auf einen längeren Rechtsstreit einstellen. Grund sei ein Verfahren gegen die Tochter Deutsche Wohnen. Dieses sei nun an das Landgericht Berlin zurückverwiesen worden. Es gehe um ein Bußgeld in zweistelliger Millionenhöhe. Der Wohnungskonzern rechne damit, dass das Verfahren ein langer Ritt werde.Das höhergestellte Kammergericht Berlin habe den Rechtsstreit um ein Millionen-Bußgeld der Berliner Datenschutzbehörde gegen die Deutsche Wohnen an das Landgericht Berlin zurückverwiesen. Mit dem Verfahren habe sich zuvor sogar der Europäische Gerichtshof (EuGH) beschäftigt.Konkret gehe es um einen Bußgeldbescheid in Höhe von 14,5 Millionen Euro wegen eines Verstoßes gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Diesen habe die damalige Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Maja Smoltczyk, im November 2019 gegen die Deutsche Wohnen verhängt.Streitpunkt sei die Frage, welche Daten ein Immobilienunternehmen über seine Mieter speichern dürfe. Die Berliner Datenschutzbehörde werfe dem Unternehmen vor, dass eine regelmäßige Löschung von nicht mehr benötigten Mieterdaten nicht umgesetzt worden sei.Selbst die Anwälte des Unternehmens würden sich nach der Rückverweisung an das Landgericht Berling auf ein längeres Verfahren einstellen. "Es wurde inhaltlich nichts entschieden. Ganz im Gegenteil: Bisher ging es nur um prozessuale Fragen", so Tim Wybitul von der Kanzlei Latham & Watkins LLP, die die Deutsche Wohnen vertrete. "Das weitere Verfahren wird noch ein langer Ritt, ich gehe von bis zu fünf Jahren aus." Der Anwalt sei zudem davon überzeugt, dass der Fall erneut in Luxemburg landen werde.Dass der Rechtsstreit länger dauern dürfte, sei keine Überraschung. Für Anleger sei das Verfahren aber kein großes Thema. Wenn überhaupt eine Strafzahlung fällig werde, dann aller Voraussicht nach erst in einigen Jahren und auch die Höhe könnte noch gesenkt werden. Selbst wenn es bei den 14,5 Millionen Euro bleiben sollte, wäre das für den Konzern verkraftbar.Vonovia bleibt daher unter den deutschen Wohnungsgesellschaften eine der favorisierten Aktien, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2024)