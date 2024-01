Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (15.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am deutschen Aktienmarkt würden zum Wochenstart die roten Vorzeichen dominieren. Zu den Gewinnern zähle unter anderem die Aktie von Vonovia, die von einem positiven Analystenkommentar profitiere. Kai Klose von der Privatbank Berenberg habe das Kursziel für Deutschlands größten Wohnungskonzern angehoben. Unterstützend würden zudem Nachrichten vom deutschen Mieterbund wirken.Klose beziehe sich auf die Ausgabe einer Pfund-Anleihe im Volumen von 400 Millionen am letzten Donnerstag und damit die Rückkehr von Vonovia an die Anleihemärkte. Die letzte Emission habe am 23. November 2022 stattgefunden. Trotz höherer Kosten bewerte er den Schritt positiv, da er zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen beitrage.Der Analyst gehe ferner davon aus, dass die Immobilienwerte im laufenden Geschäftsjahr ihren Tiefpunkt erreichen würden. Das Unternehmen solle sich trotzdem weiterhin auf den Verkauf von Vermögenswerten und die Sicherung von Liquidität konzentrieren, selbst wenn alle unbesicherten Schulden bis einschließlich des ersten Quartals 2025 bereits gedeckt seien. Klose habe eine leicht höhere Rentabilität für Vonovias Mietsegment in sein Modell integriert, was helfen sollte, das Ertragsniveau insgesamt zu stabilisieren und die Auswirkungen höherer Finanzierungskosten abzumildern.Die Stimmung für Immobilien-Aktien dürfte seiner Meinung nach gemischt bleiben, dennoch sehe er Spielraum für eine Verbesserung des Aktienkurses. Das Kursziel habe Klose von 30 auf 34 Euro angehoben, was einem Potenzial von etwas mehr als 20 Prozent entspreche.Die gleiche Einschätzung habe Roman Heidrich, Experte für Wohnimmobilienbewertungen beim Großmakler Jones Lang LaSalle (JLL): "Wir gehen davon aus, dass die Mieten mittel- und langfristig weiter steigen werden, da in den meisten Regionen Deutschlands die Nachfrage auch in den nächsten Jahren das schrumpfende Angebot an neuen Wohnungen deutlich übersteigen wird." Gerade am Mietmarkt werde sich der Nachfrageüberhang verschärfen.Die Rahmenbedingungen würden sich für Vonovia zusehends verbessern. Mit Blick auf die Zinsen dürften die Notenbanken in diesem Jahr mehrere Senkungen vornehmen, was eine zusätzliche Entlastung sein sollte."Der Aktionär" teilt daher die Einschätzung, dass die Aktie des Wohnungskonzerns noch reichlich Spielraum nach oben hat, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zu Vonovia in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2024)