Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

27,54 EUR +1,51% (12.01.2024, 12:06)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

27,55 EUR +1,96% (12.01.2024, 11:55)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (12.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Der größte deutsche Wohnungskonzern habe erstmals eine unbesicherte Anleihe in Britischen Pfund begeben. Neben den relativ günstigen Konditionen gegenüber Eurobonds sei positiv dabei hervorzuheben, dass die Emission massiv überzeichnet gewesen sei. Die Aktie könne sich deshalb im DAX-Vorderfeld einnisten.Die Anleihe im Wert von 400 Millionen Britischen Pfund (circa 465 Millionen Euro), einer Laufzeit von zwölf Jahren und einem Kupon von 4,5 Prozent nach Währungsabsicherung sei 8,3fach überzeichnet gewesen. Das Orderbuch habe sich im Peak auf 3,45 Milliarden Pfund belaufen und sei damit sektorübergreifend das größte Unternehmensorderbuch in Pfund seit Juni 2020 gewesen, so das Unternehmen.CFO Philip Grosse betone den erfolgreichen Zugang zum internationalen Kapitalmarkt und die günstigen Marktbedingungen. Vonovia wechsele von besicherten zu unbesicherten Finanzierungen, da die Zinsen und Spreads seit Dezember wettbewerbsfähig seien und sie Arbitragevorteile von etwa 30 Basispunkten gegenüber Eurobonds nutzen könnten. Die zusätzliche Liquidität werde verwendet, um Verbindlichkeiten ab 2025 abzulösen und die Finanzstabilität zu erhöhen. Alle unbesicherten Verbindlichkeiten bis zum 1. Quartal 2025 seien bereits gedeckt, während die Kapitalgeberbasis erweitert werde, so Grosse.Die massive Überzeichnung sei ein positives Signal für die Vonovia-Aktie, genauso wie die Aussagen von Lagarde. Die Aktie sollte vor diesem Hintergrund in diesem Jahr über 30 Euro steigen. (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: