Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

16,88 EUR -1,72% (01.06.2023, 13:17)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

16,86 EUR -1,75% (01.06.2023, 13:02)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (01.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen und sein Mehrheitseigner Vonovia bekämen wegen eines Darlehens Druck von den Anlegern. Der Stimmrechtsberater ISS dränge zusammen mit dem Hedgefonds Elliott auf eine Sonderprüfung eines Kredits, den die Deutsche Wohnen ihrem Großaktionär gewährt habe. Die deutschen Immobilien-Aktien würden daraufhin noch weiter ins Minus drehen.Vonovia habe 2021 die Kontrolle über die Deutsche Wohnen übernommen. Bei der Sonderprüfung solle nach dem Willen von ISS untersucht werden, ob die Übernahme des Konzerns durch Vonovia ein Grund für die Gewährung des Darlehens gewesen sei und ob das Management Maßnahmen ergriffen habe, um sicherzustellen, dass die Transaktion den Vorschriften entsprochen habe. Das Darlehen an Vonovia i.H.v. bis zu 2 Mrd. Euro werfe berechtigte Bedenken über mögliche Interessenskonflikte und eine Verletzung der treuhänderischen Pflichten auf, schreibe ISS.Allerdings sei nicht zu erwarten, dass die Anteilseigner der Deutsche Wohnen der Sonderprüfung auf ihrer Hauptversammlung zustimmen würden, denn Vonovia halte fast 90% der Anteile. Eine Abstimmung sei aber Voraussetzung, wenn Elliott eine Sonderprüfung gerichtlich erzwingen wolle. Elliott halte Anteile an Deutsche Wohnen und argumentiere, dass das Unternehmen das Geld besser für den Rückkauf von Aktien oder den Kauf weiterer Immobilien ausgegeben hätte. Dem Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen zufolge habe sich das Darlehen bei einer Prüfung der Investitionsmöglichkeiten jedoch als attraktivste Möglichkeit erwiesen.Nach dem üblen Kursmassaker zu Jahresbeginn gehe es für die Aktie von Vonovia nun wieder bergab. Der negative Newsflow reiße derzeit nicht ab und drücke die Aktie in Richtung ihres Mehrjahrestiefs bei 15,27 Euro. Sollte auch diese Marke unterschritten werden, drohe ein Test des Allzeittiefs bei 15,16 Euro und darunter der 15-Euro-Marke. Eine nachhaltige Erholung dürfte sich wohl erst einstellen, wenn sich eine endgültige Zinswende am Markt abzeichne. Vorher seien Investitionen mit reichlich Risiko behaftet, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link