Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (26.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine ungebrochene Nachfrage nach Wohnraum, Krise am Neubau und abwartende Immobilienkäufer: In deutschen Metropolen würden laut einer Studie die Mieten deutlich stärker als im Vorjahr steigen. Das dürfte, neben dem näher rückenden Zins-Peak in der Eurozone das Sentiment für Immobilien-Aktien wie Vonovia weiter verbessern.Im ersten Halbjahr seien die Angebotsmieten in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart und Leipzig im Schnitt um 6,7 Prozent geklettert, wie eine am Dienstag veröffentlichte Analyse des Immobilienspezialisten Jones Lang LaSalle (JLL) zeige. Im Vorjahreszeitraum habe der Mietanstieg bei den betrachteten Neubauten und Bestandswohnungen noch 3,7 Prozent betragen."In allen betrachteten Metropolen herrscht eine enorme Angebotsknappheit, die sich durch den stockenden Wohnungsbau noch verstärken wird", so JLL-Wohnimmobilien-Experte Roman Heidrich. "Ein Ende der Mietanstiege ist deshalb nicht in Sicht." Druck komme auch von gestiegenen Kreditzinsen, die Interessenten vom Immobilienkauf abhielten und diese in den Mietmarkt drängten.Im Immobilienboom seien die Kaufpreise jahrelang stärker gestiegen als die Mieten, doch mit dem starken Zinsanstieg stünden nun die Preise unter Druck. Nach den JLL-Zahlen seien die Angebotsdatenpreise für Wohnungen im ersten Halbjahr um sieben Prozent gefallen. Im Vorjahreszeitraum habe es noch ein Plus von 7,5 Prozent gegeben.Der Studie zufolge habe es in fast allen betrachteten Metropolen im ersten Halbjahr deutliche Preisrückgänge gegeben - am stärksten in München, Stuttgart und Düsseldorf mit rund zehn Prozent. Eine Ausnahme sei Berlin, wo sich Wohnungen noch leicht verteuert hätten.Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland würden seit Monaten sinken. Im ersten Quartal seien sie laut Statistischem Bundesamt um 6,8 Prozent zum Vorjahresquartal gefallen - es sei der stärkste Rückgang seit 23 Jahren gewesen. Offizielle Zahlen zum zweiten Quartal stünden noch aus.Der Spieß scheine sich umzudrehen im Immobiliensektor. Noch vor einem Jahr habe die Inflationsrate über den Mietpreissteigerungen gelegen, nun sei es umgekehrt. Die geschrumpften Margen der Immo-Konzerne dürften sich damit wieder ausweiten.Langfristig orientierte Anleger kaufen Vonovia, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Wer es spekulativer möchte, greift zu Aroundtown. (Analyse vom 26.07.2023)mit Material von dpa-AFX