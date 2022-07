Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

31,74 EUR +5,69% (22.07.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

31,92 EUR +6,51% (22.07.2022, 17:35)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (24.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Laut Fondsmanager Guy Barnard von Janus Henderson Investors sei das Sentiment für Immobilien-Aktien so schlecht wie bei keiner anderen Branche. Kein Wunder, die großen Wohnungskonzerne würden sich seit Monaten unter Dauerbeschuss befinden und über manchem Nebenwert kreise der Pleitegeier. Doch Aktien wie Vonovia hätten zum Wochenschluss ein Lebenszeichen von sich gegeben.Die stark steigenden Zinsen würden den Immobilien-Aktien zu schaffen machen. Zum einen würden die Finanzierungs- und Bewirtschaftungskosten steigen, zum anderen sinke der Substanzwert, weil die zukünftigen Einnahmen mit einem höheren Diskontierungsfaktor abgezinst würden. Verfüge jetzt ein Unternehmen zudem noch über eine hohe Verschuldung und - schlimmstenfalls - noch über kurze Laufzeiten der Finanzverbindlichkeiten, sei der Worst Case perfekt.Vonovia und LEG Immobilien hätten in den letzten Quartalen zwar die Verschuldung reduziert, doch der Markt kenne keine Ausnahmen. Dies komme immer wieder vor, dass die Marktteilnehmer irrational handeln und Unternehmen aus der gleichen Branche in Sippenhaft nehmen würden.Im Fall des größten deutschen Wohnungskonzerns erscheine die Bewertung an der Börse mittlerweile jedoch sehr günstig, sollten die Substanzwerte aber stimmen und nicht künstlich aufgebläht sein. Ende 2021 sei ein Quadratmeter von Vonovia 2.362 Euro wert gewesen, der bei Deutsche Wohnen über 2.800 Euro. Da sei allerdings die Welt noch in Ordnung gewesen, die Inflation auf akzeptablem Niveau und die Zinserwartungen noch nicht so hoch.Die Frage laute: Seien die Werte bei Vonovia falsch oder die Aktie einfach zu billig? Eine Antwort könnten die nächsten Quartalszahlen liefern. Könne der Bochumer Wohnungskonzern belegen, dass die Substanzwerte nachhaltig seien, könnte sich die Aktie deutlich erholen. Wahrscheinlich notiere sie dann eher bei 40 statt bei 30 Euro.Vonovia sei normalerweise ein Garant für stabile Erträge (Kurszuwachs plus Dividende) gewesen. Die Veränderung der Zinslandschaft habe aber auch dieses Fundament ins Wanken gebracht. Sicherheitshalber sollten Anleger, die einen Einstieg in Erwägung ziehen würden, die nächsten Quartalszahlen abwarten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link