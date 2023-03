Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

19,09 EUR -6,65% (16.03.2023, 16:43)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

19,145 EUR -4,85% (16.03.2023, 16:29)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro.



Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (16.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) unter die Lupe.Am Donnerstag habe der Immobilienkonzern Grand City Properties die Aussetzung der Dividende verkündet. Das sei zuletzt auch bei TAG Immobilien geschehen, die bei Vorlage der Zahlen ebenfalls am Donnerstag zudem einen vorsichtigen Ausblick präsentiert hätten. In der Folge seien weitere Branchenvertreter, unter anderem auch Vonovia unter Druck geraten. Bei dem DAX-Konzern spitze sich die Lage am Tag vor dem Geschäftsbericht damit weiter zu.Auch die Angst vor weiteren Zinsschritten - die EZB habe sich beim Zinsentscheid am Donnerstag alle Möglichkeiten offen gelassen - sowie die hohe Inflation würden weiterhin auf dem hoch verschuldeten Konzern lasten. Als Folge habe Vonovia bereits die geplanten Investitionen in Modernisierung und Neubau für 2023 von 1,4 Mrd. auf 850 Mio. Euro gekürzt.Am Freitag präsentiere dann auch Europas größter Vermieter Vonovia die Geschäftszahlen. Experten würden für das Jahr zwar eine Steigerung der Umsätze, unter anderem aufgrund von als Sparmaßnahme durchgeführter höherer Immobilienverkäufe erwarten. Der operative Gewinn dürfte jedoch deutlich geringer als im Vorjahr ausfallen. Als weitere Maßnahme zur Kostensenkung stehe zudem auch bei Vonovia eine Aussetzung der Dividende im Raum.Bei der Vonovia-Aktie spitze sich die Lage derweil weiter zu. Am Donnerstagnachmittag habe der Titel mit einem deutlichen Minus ein neues Jahrestief erreicht. Damit rücke das Mehrjahrestief bei 18,60 Euro immer näher. Sollte diese Marke unterschritten werden, würden weitere Verluste drohen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: