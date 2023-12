Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

28,67 EUR +1,38% (27.12.2023, 16:12)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

28,56 EUR +0,67% (27.12.2023, 15:58)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (27.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Das Papier des größten deutschen Wohnungskonzerns befinde sich am heutigen Handelstag wieder einmal auf der Gewinnerseite. Mittlerweile stehe Vonovia kurz vor dem Sprung auf ein neues Jahreshoch und damit einem wichtigen Kaufsignal.Die wenigen Anleger, die sich am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt tummeln würden, würden weiter auf Immobilien-Aktien setzen. Bei Vonovia bewege sich das Plus zwischen einem halben und einem Prozent. Mit rund 28,60 Euro liege der Branchenprimus nicht einmal zwei Prozent unterhalb des Xetra-Jahreshochs von 29,09 Euro. Sollte diese Hürde gemeistert werden - angesichts des Momentums durchaus im Bereich des Möglichen -, würde sich bei 30 Euro schon die nächste auftürmen. Im Sommer 2022 habe die Aktie auf diesem Niveau mehrere Auflagepunkte gehabt. Falls aber auch der Sprung über diesen massiven Widerstand gelinge, hätte die Vonovia-Aktie Luft bis 32,50 Euro.Im negativen Fall, der DAX-Wert scheitere am Widerstand, erscheine es unausweichlich, dass die Kurslücke von Mitte des Monats geschlossen werde. Zur Erinnerung: Am 14. Dezember habe die Aktie bei 28,16 Euro und damit deutlich über dem Vortageshoch von 26,61 Euro eröffnet. In diesem Szenario wäre auch der kurzfristige, seit Ende Oktober gültige Aufwärtstrend passé. Sollte auch die Gap-Kante unterschritten werden, dürfte der Bereich um 25 Euro getestet werden, wo auch die 50-Tage-Linie verlaufe (aktuell bei 24,66 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: