Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem katastrophalen Freitag habe Vonovia gestern die Erholungsbewegung gestartet. Mit einem Plus von gut drei Prozent habe die Aktie des Bochumer Wohnungskonzerns zu den größten DAX-Gewinnern gezählt. Dazu habe nicht zuletzt Rolf Buch beigetragen. Der Konzernchef habe die Kursschwäche für einen massiven Zukauf genutzt.Insiderkäufe würden das Vertrauen der Anleger stärken. So auch gestern bei Vonovia. Nachdem die Aktie am Freitag über zehn Prozent abgesackt sei, habe Konzernchef Rolf Buch die Gelegenheit für massive Zukäufe genutzt. Zu einem Preis von 24,40 Euro je Aktie habe er 200.000 Stück gekauft. Insgesamt habe der Zukauf damit ein Volumen von 488.000 Euro.Zuvor hätten bereits mehrere Analysten die Aktie gestützt. So stufe J.P. Morgan Vonovia weiter auf "overweight" ein und habe das Kursziel nur von 31 auf 30 Euro gesenkt. Laut Analyst Neil Green habe sich an den fundamentalen Faktoren für Kursziel und Ausblick kaum etwas geändert. Karsten Oblinger von der DZ BANK sehe den fairen Wert sogar bei 34 Euro und stufe die Aktie weiter auf "kaufen" ein.In den kommenden Tage stünden nun wieder wichtige Zinsentscheide der Zentralbanken in den USA, Großbritannien, Japan und der Schweiz auf der Agenda. Vor allem wenn am Mittwochabend die FED zu den Zinsen sprechen werde, würden auch die Vonovia-Anleger genau hinhören, ob es neue Hinweise auf den Zeitpunkt der erhofften Wende in der Geldpolitik geben werde.Sollte es auch bei den Zinsen wieder mehr Hoffnungen auf baldige Senkungen geben, könnte es auch schnell wieder dynamisch nach oben gehen. Auf dieses Szenario setzt "Der Aktionär" weiter mit einer Spekulation im Hebel-Depot, so Michael Herrmann. (Analyse vom 19.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link