Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

21,90 EUR +0,14% (04.09.2023, 16:50)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

21,82 EUR -0,14% (04.09.2023, 16:37)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (04.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Trotz der jüngsten Erholung notiere die Vonovia-Aktie seit Jahresbeginn immer noch leicht im Minus, sei damit ein klarer Underperformer im Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 und müsse ihn bald verlassen. Zudem bewertete die US-Investmentbank Morgan Stanley den deutschen Immobilien-Konzern und einen Branchenkollegen am Montag neu.Der Anteilsschein von Vonovia scheine das Verlassen des EURO STOXX 50 schon mit dem Negativtag am Freitag eingepreist zu haben. Denn am Montag zeige sich die Immo-Aktie freundlich und habe zwischenzeitlich rund 2% im Plus notiert. Förderlich für die Stimmung sei eine Hochstufung von "underweight" auf "equal weight" durch Morgan Stanley gewesen. Die US-Bank fürchte zwar, dass die aktuelle operative Widerstandsfähigkeit des europäischen Immobiliensektors nachlassen werde, die Experten würden allerdings vereinzelt Chancen sehen."Der Aktionär" sei deutlich optimistischer, was den deutschen Immobilien-Sektor angehe, als Morgan Stanley. Das Zins-Top dürfte nicht nur in den USA, sondern auch in der EU bald erreicht sein. Die darauf folgenden Zinssenkungen würden Konzernen wie Vonovia, aber v.a. Aroundtown wieder mehr Luft zum Atmen geben. Konservative Anleger könnten zu Vonovia-Aktien zugreifen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: