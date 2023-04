unter folgendem Link.



Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

17,695 EUR +5,39% (06.04.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

17,715 EUR +5,95% (06.04.2023, 17:37)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (08.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Bei Vonovia gelte der Abstieg aus dem EURO STOXX 50 als ausgemachte Sache. Bis es so weit sei, würden allerdings noch einige Tage ins Land vergehen.Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg habe sich Vonovias Position im EURO STOXX 50 noch weiter verschlechtert, weshalb der Bochumer Wohnungskonzern klarer Abstiegskandidat Nummer 1 für die reguläre Index-Überprüfung im September sei. In der neuen Rangliste der Index-Tochter der Deutschen Börse AG Qontigo belege die Aktie nur noch Platz 66 nach Platz 63 Ende Februar.Sollte sich Vononia bis zum Erstellen der ausschlaggebenden Rangliste auf Basis der August-Schlusskurse nicht nach vorne arbeiten, würde die Aktie im September dem führenden europäischen Blue-Chip-Index entnommen. Ersetzt würde die Bochumer Gesellschaft nach dem aktuellen Stand durch die Aktie von Wolters Kluwer, so Bloomberg. Der sitze aber Ferrari im Rennen um die mögliche Nachfolge direkt im Nacken.Die Vonovia-Aktie leide unter dem Zinsanstieg und der damit einhergehenden Krisenstimmung im Immobiliensektor. Die nächsten Wochen könnten sehr volatil werden, wobei die Range von 13 bis 19 Euro reichen könnte, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2023)Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU