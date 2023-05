Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 549.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.400 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 99,2 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.850 Mitarbeiter. (08.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer ereignisreichen Vorwoche, in der Vonovia neben den Quartalszahlen auch den Verkauf mehrerer Immobilien bekannt gegeben habe, hätten sich mehrere Analysten zu Wort gemeldet. Die Experten seien für die Aktie, die zuletzt ordentlich unter die Räder gekommen sei, durchwegs optimistisch gestimmt. Sollten Anleger jetzt also zuschlagen?Zum Großteil hätten sich die Experten positiv überrascht von den Ergebnissen gezeigt. Für Berenberg seien die Resultate besser ausgefallen als erwartet, weshalb man die Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 30 Euro bestätigt habe. Warburg habe das Ziel bei 40 Euro und riet ebenfalls zum Kauf belassen. Die Immobilienveräußerungen hätten zu den positiven Ergebnissen beigetragen, habe Analyst Simon Stippig geschrieben.Goldman Sachs habe sich infolge der Zahlen ebenfalls bullish gegeben. Zwar habe Vonovia die Erwartung der Investmentbank verfehlt, der angekündigte Verkauf von fünf Immobilienobjekten sei aber positiv. Der Immobilienkonzern bleibe daher mit einem fairen Wert von 37,30 Euro auf der "Conviction Buy List" der Bank.Auch wenn die meisten Analysten bullish seien, bleibe "Der Aktionär" für die nächsten Wochen skeptisch. Vonovia befinde sich in einer schwierigen Phase. Die hohen Schulden würden durch die steigenden Refinanzierungskosten zu einer großen Belastung. Zudem dürften weitere Abschreibungen die Gewinne drücken.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link