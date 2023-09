Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

22,55 EUR -5,96% (26.09.2023, 18:00)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

22,71 EUR -5,18% (26.09.2023, 17:35)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 549.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.400 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 99,2 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.850 Mitarbeiter. (26.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) unter die Lupe.Am Vortag hätten sich die großen deutschen Immobilien-Aktien noch vehement gegen den allgemeinen Abwärtstrend gestemmt. Das SDAX-Unternehmen Aroundtown ( ISIN LU1673108939 WKN A2DW8Z ) habe den Xetra-Handel sogar mit einem Plus von 3,7 Prozent beendet. Doch am Dienstag würden sich Vonovia, LEG Immobilien und Co unter den größten Verlierern wiederfinden.Händlern zufolge belaste die Aussicht auf noch länger hohe Zinsen wieder verstärkt den Sektor. Für die seit Mitte August kräftig gestiegene Vonovia-Aktie gehe es zur Stunde um fast fünf Prozent abwärts. Bei der LEG Immobilien seien es minus 4,5 Prozent, TAG Immobilien verliere 6,5 Prozent.Zugegebenermaßen sei ein Rücksetzer auch überfällig gewesen. Branchenprimus Vonovia habe allein zwischen Ende August und Mitte September knapp 28 Prozent zugelegt. Seit dem Tief im März seien es sogar 60 Prozent gewesen.Vonovia könnte in einem schwachen Marktumfeld in den nächsten Tagen das alte Ausbruchsniveau bei 21,60 Euro anlaufen, wobei der GD50 nur zehn Cent darunter verlaufe. Weitere Unterstützungen würden bei 21 Euro (GD200) und 19,90 Euro liegen. Hier würden das 50%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung von März bis September sowie das Hoch von Ende April zusammenfallen.Dass sich die Immobilien-Aktien im zuletzt schwachen Umfeld so lange so gut gehalten hätten, sei schon ungewöhnlich. Vor diesem Hintergrund sei ein Rücksetzer nur normal und gesund. Aus deren Sicht sollten die Zinssorgen nicht zu groß werden, da sonst die Stimmung sehr schnell wieder kippen und der Abverkauf eine neue Dynamik entwickeln könne. Anleger sichern ihre Gewinne ab bzw. ziehen die Stopps auf Einstand nach, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link