Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro.



Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (02.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Der verkündete Neubau-Stopp von Vonovia habe einen riesen Aufschrei in der Politik ausgelöst. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt fordere deshalb eine signifikante Beteiligung des Bundes an Deutschlands größtem Wohnungskonzern, die SPD sei ebenfalls offen für diesen Vorschlag. Dabei sei der Staat mit Schuld an dem Dilemma.Der DAX-Konzern habe am Dienstag angekündigt, wegen der steigenden Baukosten und Zinsen alle für 2023 vorgesehenen Neubauprojekte zu stoppen. Das Bundesbauministerium habe die Entscheidung scharf kritisiert, die IG Bau wolle, dass der Staat bei Vonovia einsteige.Harald Schaum, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG Bau, habe am Mittwoch gesagt: "Es wird höchste Zeit, dass der Bund bei Vonovia einsteigt. Er muss einen Anteil von 25 Prozent plus eine Aktie erwerben - also die geringste und damit günstigste Sperrminorität in der Hauptversammlung und einen entsprechend effektiven Einfluss in den Aufsichtsräten."Der Staat solle Einfluss nehmen können auf die Entscheidungen des Wohnungskonzerns bezüglich Neubau, Modernisierung und Mieten. Dabei sei der Staat mitverantwortlich für die Wohnungsmisere: Mietendeckel, Überregulierung, Bürokratie, Energiepolitik würden mit dafür sorgen, dass sich Wohnen für Vonovia nicht mehr lohne.Dass die Entscheidung Vonovias kontroverse Diskussionen auslöse, sei zu erwarten gewesen. Der Wohnungskonzern müsse sich aber vor allen Stakeholdern rechtfertigen, und dazu würden auch die Aktionäre zählen. Die würden nur dann Kapital zur Verfügung stellen, wenn das Unternehmen eine Rendite liefere.Die Diskussionen um Vonovia würden nicht enden, selbst wenn sich der Staat beteiligen würde. Für die Aktie werde es nicht einfacher, sich zu erholen. Hier werden die nächsten Zahlen Aufschluss geben, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link