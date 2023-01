Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (13.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bewertung der Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) beim Kursziel von EUR 32 mit "Kauf" auf.Vonovia sei ein vollumfassendes Immobilienunternehmen und bilde die gesamte Immobilienwertschöpfungskette ab, von der Errichtung und Bewirtschaftung bis hin zur Veräußerung. Der Fokus des Unternehmens richte sich vor allem auf die Vermietung des eigenen Bestands. Damit sei Vonovia vergleichsweise weniger stark von steigenden Zinsen, Baukosten und Fachkräftemangel betroffen als reine Immobilienentwickler. Nichtsdestotrotz gehe der für Immobilienmärkte perfekte Sturm, der sich gerade zusammenbraue, auch an Vonovia nicht spurlos vorüber, weshalb der Marktführer sein Tempo bei Neubauvorhaben und auch Modernisierungen zurückschrauben müsse.Mit dem jahrelangen Höhenflug der Eigentumspreise seit der Finanzkrise hätten die Mieten vielerorts nicht Schritt halten können. In Ermangelung leistbaren Eigentums aufgrund der nach wie vor hohen Preise und steigenden Finanzierungskosten müssten weite Teile der Bevölkerung künftig verstärkt auf Mietwohnungen setzen. In Vonovias Hauptmarkt Deutschland würden laut einer erst kürzlich veröffentlichten Studie des Pestel-Instituts aktuell 700.000 Wohnungen fehlen, was allen voran dem Bevölkerungszuwachs geschuldet sei. Im Jahr 2022 habe die Bilanz von Zu- und Abwanderung für Deutschland ein Plus von 1,5 Millionen Menschen ergeben. Aufgrund von demografischen Entwicklungen und Migration werde sich die Situation am Wohnungsmarkt voraussichtlich auch im Jahr 2023 weiter verschärfen. Von all dem sollten Platzhirsche wie Vonovia entsprechend profitieren können, wenngleich die Politik unverhältnismäßig hohe Erträge mit entsprechenden Gegenmaßnahmen zu unterbinden wisse.Auf Basis des gegenwärtigen Kursniveaus der Aktie und in Kenntnis des makroökonomischen bzw. geldpolitischen Umfelds sowie der Auswirkungen von Demografie und Neubaudynamik auf den Immobilienmarkt initiieren wir unsere Analyse zur Vonovia mit einer "Kauf"-Empfehlung, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Vonovia SE. Das Kursziel von EUR 32 basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der Vonovia-Aktie berücksichtige in puncto Kurs/Gewinn-Verhältnis für das Jahr 2023 gegenüber der Peer Group einen Bewertungsabschlag von 15%, welcher den Analysten der RBI aus der historischen Betrachtung heraus gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 13.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity