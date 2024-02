Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

26,51 EUR -0,34% (19.02.2024, 13:58)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

26,52 EUR -0,53% (19.02.2024, 13:41)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (19.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) unter die Lupe.Die Immobilienflaute sei vorbei - zumindest in Berlin. Und zumindest bei Wohnimmobilien. Darauf würden jedenfalls aktuelle Deals und Marktzahlen aus der deutschen Hauptstadt hindeuten. Davon dürften nicht zuletzt die großen Wohnungsgesellschaften und allen voran Deutschlands Marktführer Vonovia profitieren.Jahrelang hätten die Preise für Immobilien in Deutschland nur eine Richtung gekannt: nach oben. Dann seien die Zinserhöhungen gekommen und selbst Wohnimmobilien unter Druck geraten. Nun kämen aber die ersten Zeichen einer Trendwende - wie z.B. ein Großprojekt des US-Immobilieninvestors CBRE. Der US-Konzern habe von Vonovia ein rund 1.000 Wohnungen umfassendes Immobilienpaket für rund 357 Mio. Euro erworben. Der sei ein Hinweis darauf, dass die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnungen die Preisstürze und höheren Finanzierungskosten in der Hauptstadt schneller überwunden hätten als im Rest der Republik. Während bundesweit die Preise für Wohnimmobilien nach wie vor fallen würden, hätten der anhaltende Zuzug und der schleppende Neubau am Berliner Wohnungsmarkt zu einer erheblichen Verknappung geführt.Diese Kombination wiederum locke zahlungskräftige Investoren an, die auf immer weiter steigende Mieten hoffen würden. Das bestätige auch eine aktuelle Auswertung von Immowelt. Demzufolge seien die Wohnungspreise in Berlin zuletzt vier Monate in Folge gestiegen. Die Hauptstadt sei zudem die einzige deutsche Großstadt gewesen, in der die Wohnkosten im letzten Quartal um mehr als 1% gestiegen seien.Der CBRE-Deal und die Immowelt-Marktzahlen belegen, dass die Lage bei Wohnimmobilien um ein Vielfaches besser sei als bei Gewerbeimmobilien. Der Wohnungsmangel werde sich insbesondere noch weiter verschärfen und die Preise wieder in die Höhe treiben. Berlin bleibe dabei das Epizentrum der deutschen Wohnungskrise. Genau das mache den Markt für Investoren und Wohnungsgesellschaften so attraktiv. Vonovia bleibe auch wegen des hohen Berlin-Anteils einer der Favoriten unter den deutschen Immobilien-Aktien, so Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: