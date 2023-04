Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

19,105 EUR +2,44% (14.04.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

19,135 EUR +3,13% (14.04.2023, 17:43)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (16.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Die Immobilien-Aktien hätten sich - teils deutlich - von ihren Tiefs lösen können. Es sei die Hoffnung auf ein Nachlassen der Inflation und eine Entspannung an der Zinsfront. Entsprechend bullish seien die Analysten weiterhin bei der Vonovia-Aktie, die im Wochenvergleich knapp 8% zugelegt habe.Aktuell würden die Immobilien-Aktien von der Hoffnung profitieren, dass zumindest die US-Notenbank bald eine Pause bei ihren Zinserhöhungen einlege und die EZB den Zins erst einmal nur noch moderat anheben werde, heiße es auf dem Frankfurter Börsenparkett. Die Hoffnungen dürften sich allerdings frühestens im Juni erfüllen, denn für Mai werde noch eine Zinserhöhung durch die FED erwartet.Trotzdem würdem die Analysten den Immobilienkonzernen weiterhin die Stange halten. Das Analysehaus Warburg Research beispielsweise habe seine Kaufempfehlung für die Vonovia-Aktie mit einem Kursziel von 40 Euro bekräftigt. Die Nachricht aus Berlin, die neue Berliner Regierung könnte Wohnungen kaufen, sei für die Immobiliengesellschaft eine gute Nachricht. Die Käufe dürften aber einige Zeit in Anspruch nehmen. Verhandlungen hierüber könnten im zweiten Halbjahr beginnen.Exane BNP Paribas -Analyst Rob Jones habe am Donnerstag sein "outperform"-Rating bestätigt. Er sehe den fairen Wert bei 30 Euro und damit rund 50% über dem aktuellen Niveau. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege laut Bloomberg sogar noch einen Euro höher und impliziere ein Potenzial von 63%.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link