mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

31,50 EUR -0,91% (02.08.2022, 15:04)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

31,54 EUR -0,10% (02.08.2022, 14:50)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (02.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Deutschlands größter Immobilienkonzern lege an diesem Mittwoch (3. August) seine Halbjahresbilanz vor. Mit Spannung würden Anleger und Analysten erwarten, ob und wie sich die Entwicklung auf den Zinsmärkten auf das Unternehmen auswirke. Im Mittelpunkt stehe die Frage, ob Vonovia die Jahresprognose halten könne.Bei der Bilanzvorlage zum ersten Quartal habe Konzernchef Buch einen operativen Gewinn (FFO, Funds from Operations) von 2,0 bis 2,1 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das wären 300 bis 400 Millionen Euro mehr als im Vorjahr (1,7 Milliarden). Beim Umsatz rechne der Konzern mit einem Zuwachs von rund 5,2 Milliarden im Vorjahr auf 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro.Das starke Wachstum sei in erster Linie auf die Übernahme der Deutsche Wohnen zurückzuführen, an der Vonovia derzeit rund 87 Prozent halte.Interessant werde sein, ob sich Buch zum Thema Adler Group äußern werde. Vonovia sei vor wenigen Monaten zum größten Aktionär (20,5 Prozent) beim schwer angeschlagenen Branchenrivalen aufgestiegen. Ein Kauf weiterer Adler-Aktien scheide für Buch aus, wie er jüngst noch einmal bekräftigt habe. Er sei vielmehr zu einem Ausstieg bereit, allerdings nicht auf dem aktuellen Niveau.Die Analystenschätzungen für das Gesamtjahr 2022 würden sich mit denen des Unternehmens decken. Im Schnitt werde ein FFO von 2,1 Milliarden Euro erwartet. Die Dividende für 2022 dürfte von 1,66 auf 1,84 Euro je Aktie zulegen, was einer Rendite von knapp sechs Prozent entspreche.Höhere Refinanzierungskosten könnten nach Ansicht von Analyst Julian Livingston-Booth von RBC die Ergebnisse des Immobilienkonzerns zwar deutlich drücken, aber nicht vor 2030.Im Aktienkurs sei nach Ansicht von Aaron Guy von der Citigroup eine schwere Rezession eingepreist.Bewertungstechnisch sei der Immobilienriese eigentlich viel zu günstig zu haben. Wenn Vonovia keine Leichen im Keller habe, könnten die Quartalszahlen deshalb eine Initialzündung für steigende Kurse sein. (Analyse vom 02.08.2022)