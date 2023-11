Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (03.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Die Wohnungskrise in Deutschland beschere dem größten deutschen Immobilienkonzern steigende Mieteinnehmen. Auf der anderen Seite habe Vonovia weitere Wohnungen veräußert, um den Schuldenstand zu reduzieren. Unter dem Strich hätten hohe Abschreibungen in den ersten neun Monaten zu einem Milliardenverlust geführt."Das Jahr befindet sich auf der Zielgeraden. Auch unter schwierigen Rahmenbedingungen ist uns gelungen, was wir uns vorgenommen hatten", so Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Vonovia. Trotz der hohen Baukosten habe das Unternehmen in Q3 1.800 Neubauten fertiggestellt.Im Rahmen des unternehmenseigenen Verkaufsprogramms habe Vonovia Neubauprojekte für rund 357 Mio. Euro an CBRE Investment Management verkauft, allerdings leicht unter Buchwert. Insgesamt habe Vonovia in diesem Jahr durch Verkäufe und Joint-Venture-Kapital bereits rund 3,7 Mrd. Euro für den Schuldenabbau erzielt, deutlich mehr als geplant (2 Mrd. Euro).Mit dem Finanzinvestor Apollo habe der Konzern erst einen verlässlichen Joint-Venture-Partner für eine Minderheitsbeteiligung am Norddeutschland-Portfolio gewonnen. Der Kaufpreis für den rund 30-Prozent-Anteil an der bestandshaltenden Gesellschaft betrage eine Milliarde Euro.Die Segmenterlöse hätten sich in den ersten drei Quartalen auf 4,23 (2022: 4,61) Mrd. Euro beziffert. Der Group FFO, die für die operative Ertragskraft maßgebliche Kennzahl, sei auf 1,446 (2022: 1,577) Mrd. Euro gesunken. Der EPRA NTA (Net Tangible Assets), der den langfristig orientierten Unternehmenswert widerspiegele ("going concern"), habe Ende September bei 50,51 Euro pro Aktie gelegen.Die Jahresprognose für den Group FFO sei bestätigt worden. "Aufgrund der niedrigeren Investitionen und des Marktumfelds rechnet Vonovia für das EBITDA mit einem Wert am unteren Ende der Bandbreite von 2,6 bis 2,85 Mrd. Euro", heiße es. Für 2024 rechne der Vorstand mit Mieteinnahmen auf dem Niveau des prognostizierten Ergebnisses für 2023 - trotz weiterer geplanter Verkäufe. Der FFO werde laut Pressemitteilung aufgrund von höheren Steuern und Zinsen voraussichtlich moderat unter dem Niveau von 2023 liegen.Die Ergebnisse von Vonovia würden im Rahmen der Erwartungen liegen. Positiv zu werten seien die Fortschritte bei den Verkäufen und der Schuldenabbau. Angesichts eines NTA von 50 Euro pro Aktie besteht für die Vonovia-Aktie noch Aufholpotenzial, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2023)