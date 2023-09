Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 549.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.400 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 99,2 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.850 Mitarbeiter. (12.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Vonovia-Aktie habe mittlerweile drei Wochen in Folge positiv abschließen können und befinde sich auf dem besten Weg, die Serie fortzusetzen. Spannend für die weitere Kursentwicklung dürfte vor allem die europäische Notenbanksitzung am Donnerstag werden. Denn EZB-Chefin Christine Lagarde stehe vor einer schweren Entscheidung.Titel aus dem deutschen Immobiliensektor befänden sich schon seit März wieder im Aufwind und hätten seit Anfang Juli den Turbo gezündet. Das Gros der Anleger scheine davon auszugehen, dass das Zins-Top im Euroraum bereits oder zumindest bald erreicht sei. Entscheidend dürfte in dieser Hinsicht vor allem die Art, wie die EZB auf die Inflationszahlen schaue, sein.Betrachte sie den gesamten Euro-Raum, wäre, angesichts einer August-Inflation von 5,3 Prozent, eine Zinspause noch nicht angebracht. Schließlich liege die Teuerungsrate noch deutlich über dem Ziel von 2,0 Prozent.In Spanien hingegen habe die August-Inflation lediglich 2,6 Prozent betragen und auch in Griechenland sei sie mit 2,7 Prozent nur einen Hauch höher gewesen. Diese Zahlen würden eine Zinspause seitens der EZB durchaus rechtfertigen. Zumal die Zinsschritte in der Regel zeitverzögert wirken würden und die Wahrscheinlichkeit damit hoch sei, dass die Teuerungsrate in den beiden Südländern sogar unter die 2-Prozent-Marke und tiefer falle."Der Aktionär" gehe davon aus, dass die EZB, wenn überhaupt, noch einen Schritt in Höhe von 25 Basispunkten gehe. Die Vonovia-Aktie dürfte das höchstens kurzfristig beeinflussen, sie bleibt deshalb auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.