Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

27,24 EUR -0,87% (26.01.2024, 10:11)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

27,15 EUR -1,20% (26.01.2024, 10:00)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (26.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Vonovia: Das Comeback der Immobilien-Aktie - AktienanalyseFür die Bank Vontobel Europe AG ist die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) eine Investmentidee.Nach der Finanzkrise habe der deutsche Häusermarkt ein beachtliches Wachstum von 5,7 Prozent pro Jahr verzeichnen können. Trotz dieser positiven Entwicklung seien Immobilieneigentümer zunehmend über die Auswirkungen steigender Zinsen und neuer Gesetze, wie dem Gebäudeenergiegesetz, sowie über die Immobilienpreise besorgt. Nicht nur private Immobilieneigentümer müssten sich den Herausforderungen stellen - sondern auch Immobilienunternehmen wie Vonovia.Den Daten des Statistischem Bundesamt zufolge habe der Häusermarkt nach dem Jahr 2015 historisch betrachtet eine bemerkenswert starke Wachstumsphase verzeichnen können. Insbesondere nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Inflation habe ein beachtliches weiteres Wachstum auf dem Immobilienmarkt festgestellt werden können.Die Wertentwicklung der Immobilien sei auch abhängig vom Zinsumfeld. Seit 2022 seien die Europäische Zentralbank und die Federal Reserve bestrebt, steigenden Inflationsraten entgegenzuwirken, was zu Erhöhungen der Leitzinsen führe. Im Juli 2022 habe die Europäische Zentralbank (EZB) die erste Leitzinserhöhung initiiert, die bis September 2023 angehalten habe. Die gestiegenen Zinsen hätten einen nachteiligen Einfluss auf die Nachfrage nach Immobilien, da die Kreditkosten höher ausfallen würden.Trotz der Leitzinserhöhung hätten die Immobilienpreise im Jahr 2022 dennoch einen Anstieg um 5,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Allerdings sei die jährliche Veränderungsrate im Jahr 2022 im Vergleich zu den vorherigen Jahren geringer ausgefallen.Das ab dem 1. Januar 2024 in Kraft tretende Gebäudeenergiegesetz (GEG) könnte auch Auswirkungen auf die Preise von Immobilien und die Mietkosten für Mieter haben. Das Gesetz solle den Klimaschutz vorantreiben und den Umstieg auf erneuerbare Energien für Heizungen beschleunigen. Das bedeute, dass künftige Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollten. Das betreffe Neubaugebiete und ab frühestens 2026 auch Neubauten außerhalb von Neubaugebieten. Theoretisch könnten diese Kosten von Immobilieneigentümer und -gesellschaften auf die Mieter übertragen werden, was zu einem Anstieg der Mietpreise führen könnte.Die steigenden Zinsen, die fallenden Auftragseingänge und das in Kraft tretende Gebäudeenergiegesetz würden es auch Immobiliengesellschaften schwer machen. Beispielsweise sei Vonovia für die Entwicklung, Vermietung und Aufwertung ihres Immobilienportfolios zuständig. Laut ihrem Geschäftsbericht von 2022 verwalte Vonovia insgesamt 548.524 Wohnungen und habe im gleichen Jahr Mieteinnahmen in Höhe von 3.168,1 Millionen Euro im Vergleich zu 2021 mit 2.571,9 Mio. Euro erzielt. Von den 548.524 Wohnungen würden sich 487.659 in Deutschland befinden, während die restlichen 39.453 in Schweden und 21.412 in Österreich verteilt seien. Innerhalb Deutschlands würden sich die meisten Immobilienbestände auf Berlin, Dresden und das südliche Ruhrgebiet konzentrieren. Im Jahr 2022 habe Vonovia immobilienbezogene Investitionen in Höhe von 2.210,7 Millionen Euro getätigt. Diese Summe verteile sich auf Neubau und Akquisitionen mit jeweils 607,1 Millionen Euro und 354,7 Millionen Euro. Die Immobilienfirma habe 2022 einen Verlust von 643,8 Mio. Euro und im Vorjahr einen Gewinn von 2.440,5 Mio. Euro verzeichnet.Im Chart der Vonovia Aktie sei ersichtlich, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre sehr schwankungsanfällig gewesen sei. Die simultane Entwicklung von steigender Inflation, Erhöhung der Leitzinsen und der Einführung neuer Gesetze könnte letztendlich den Kurs der Aktie beeinflusst haben.Für Anleger sei von besonderer Bedeutung zu erkennen, dass der Wohnraum in Deutschland insgesamt knapp sei. Die Vonovia AG könnte sich dabei als Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell präsentieren. Gleichzeitig könnten die erhöhten Leitzinsen und neuen Gesetzen herausfordernd für Immobiliengesellschaften sein. (Analyse vom 25.01.2024)