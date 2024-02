Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (12.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.400.000 Wohnungen wolle die Bundesregierung pro Jahr neu bauen. Bisher sei sie an diesem Ziel krachend gescheitert. Bundeskanzler Olaf Scholz mache dafür unter anderem die Wohnungsunternehmen verantwortlich - und sorge nun mit "erstaunlichen Aussagen" für Unmut bei Vonovia und Co. Auch ihre Anleger dürften wenig erfreut sein.Die großen Wohnungsunternehmen wie Vonovia würden regelmäßig betonen, wie bemüht sie seien, dass sie ihren Beitrag zur Erreichung des jährlichen Neubauziels von 400.000 Wohnungen leisten würden. Olaf Scholz sehe das offensichtlich anders.Im Rahmen eines Bürgerdialogs im brandenburgischen Stahnsdorf habe er das Verfehlen des Ziels unter anderem mit einer "unglaublichen Fehlkalkulation" durch den Bau zu vieler teurer Wohnungen begründet. Darüber hinaus sei für das Scheitern ein "psychologisches Problem" durch den Zinsanstieg verantwortlich.Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, kritisiere den Bundeskanzler scharf für diese Aussagen. "Die Aussagen des Bundeskanzlers zum eigenen Verfehlen des Neubauziels kann man nur als erstaunlich bezeichnen", so Gedaschko. Dass bezahlbare Mieten und deutlich mehr Wohnraum wegen steigender Zinsen und Baukosten oft nicht mehr darstellbar seien, sei kein psychologisches Problem, sondern ein tatsächliches Kostenproblem.Olaf Scholz habe mit seinen jüngsten Aussagen bestätigt, dass die deutschen Wohnungsunternehmen lieber nicht auf politische Unterstützung bauen sollte. Die Aktien der heimischen Wohnungsgesellschaften würden daher aller Voraussicht nach ebenfalls keinen politischen Rückenwind erhalten. Umso wichtiger sei es nun, selektiv vorzugehen und sich auf die Unternehmen zu konzentrieren, die sich - wie zum Beispiel Vonovia - gut an die schwierigen Rahmenbedingungen angepasst hätten. (Analyse vom 12.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link