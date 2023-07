Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 549.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.400 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 99,2 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.850 Mitarbeiter. (01.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) unter die Lupe.Das Papier des Bochumer Immobilienkonzerns befinde sich seit Monaten in einer Seitwärtsrange zwischen 17,21 und 19 Euro. Nun erhalte die Vonovia-Aktie Rückenwind von einer Studie des Analysehauses Warburg Research, die den Titel auf "buy" belasse und eine Verdopplungschance sehe. Im Chart deute sich zudem eine mögliche Bodenbildung an.Bezüglich einer möglichen Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin gebe es weiterhin viele offene Fragen, schrieb Analyst Simon Stippig. Es sei schwer zu bestimmen, ob ein Enteignungsgesetz rechtskonform sei oder nicht. Daher prüfe dies nun das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof, was entsprechend Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Folglich sei kurzfristig kein großer Einfluss auf den Kurs von Vonovia zu erwarten. Die Aktie belässt Warburg Research dabei auf "buy" mit einem Kursziel von 38,60 Euro.Während diese Einschätzung die Anleger beruhigen dürfte, notiere die Vonovia-Aktie derweil in der Nähe einer wichtigen Unterstützung bei 17,21 Euro. Diese Woche hätten die Bullen diese Unterstützung wie auch bereits zuvor schon erfolgreich verteidigen können. Der Kurs dürfte nun zu einer neuen Gegenbewegung ansetzen und das Juni-Hoch bei 19 Euro ins Visier nehmen. Dafür spreche auch das Kaufsignal, welches der Stochastik-Indikator generiert habe. Auf dem Weg nach oben warte als Zwischenziel noch der GD50 bei 18,22 Euro.Der erfolgreiche Test der Unterstützung bei 17,21 Euro sei positiv zu werten. Dennoch sei die Gefahr nach schwierigen Monaten für die Vonovia-Aktie noch nicht ganz gebannt. Ein Befreiungsschlag läge erst mit einem Sprung über das Juni-Hoch vor, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2023)Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link