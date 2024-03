Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

26,18 EUR +1,32% (01.03.2024, 12:11)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

26,14 EUR +1,32% (01.03.2024, 11:58)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (01.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Immobilienkonzerne hätten es derzeit schwer. Die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen seien Geschichte und damit auch ein wichtiger Kurstreiber. Auch bei der Vonovia-Aktie sei die Luft momentan raus. Das könnte sich bald ändern, wenn neue Zahlen anstünden. Dann sollten Anleger vor allem zwei Punkte im Blick haben.Nur noch zwei Wochen. Dann werde Vonovia seine Bücher öffnen. Analyst Neil Green von der US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Deutschlands größten Wohnungskonzern vor den Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Beim anstehenden Quartalsbericht des Immobilienkonzerns dürfte sich dem Experten zufolge der Anlegerfokus auf zwei Punkte richten: Bewertung und Renditeentwicklung.Der kapitalintensiven Wohnungsbranche würden derzeit die Wertverluste ihrer Assets zu schaffen machen. Verschuldungsgrad und Finanzierungskosten würden daher verstärkt in den Vordergrund rücken. Nach Jahren ultratiefer Zinsen seien die Kosten neuer Finanzierungen in die Höhe geschossen. Entsprechend wichtig sei das Zinsthema für Aktien wie Vonovia, Aroundtown oder LEG Immobilien.Am Anleihemarkt, einer zentralen Geldquelle für Immobilienkonzerne, gebe es erste Anzeichen für Entspannung. Sei er den allermeisten Unternehmen seit Herbst 2022 versperrt gewesen, hätten einige Vermieter die Tür wieder aufstoßen können. Dazu habe auch der deutsche Marktführer Vonovia gezählt. Neue Hoffnung könnten bald auch frische Quartalszahlen liefern.Mit einem Kursrutsch nach den Zahlen sei bei Vonovia nicht zu rechnen. Der deutsche Marktführer unter den Wohnungsunternehmen leide zwar auch unter den teils historischen Preisverfällen an den Immobilienmärkten und der verpufften Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen. Vonovia sei aber besser aufgestellt als viele Konkurrenten und sollte die Marktsituation besser meistern können. Spätestens sobald Zinssenkungen in greifbare Nähe rücken, dürfte sich das auch wieder bei der Aktien widerspiegeln, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link