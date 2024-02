Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

26,84 EUR -0,33% (08.02.2024, 11:31)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

26,86 EUR -0,30% (08.02.2024, 11:20)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (08.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vonovia erhalte heute Unterstützung von einem positiven Analystenkommentar der Baader Bank. Der Wohnungskonzern habe sich demnach mittlerweile erfolgreich dem schwierigen Marktumfeld angepasst. Das bestätige auch eine aktuelle Unternehmensmeldung. Drehe nun auch die Aktie nach der jüngsten Auszeit wieder auf?Die Baader Bank habe Vonovia mit "buy" und einem Kursziel von 33 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Marktumfeld sei zwar nach wie vor schwierig, doch die Immobilienbranche dürfte sich in diesem Jahr weitgehend daran angepasst haben, habe Analyst Andre Remke in einer neuen Studie zum Papier des Wohnungskonzerns geschrieben.Dies werde die Voraussetzung für lebendigere Transaktionsmärkte sein, was die Verkaufspläne von Vonovia unterstützen würde. Eindeutig positiv sei das anhaltende Mietwachstum in Deutschland, das auch auf dem Ungleichgewicht zwischen Wohnungsangebot und -nachfrage beruhe. Dieses werde durch die Immobilienkrise noch verstärkt.Dass sich Vonovia inzwischen gut an das neue Marktumfeld angepasst habe, bestätige auch eine aktuelle Meldung des Wohnungskonzerns. Demnach hätten die Bochumer im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 2.400 Wohneinheiten fertiggestellt. Das Versprechen, alle bereits begonnenen Neubauprojekte zu beenden, sei damit eingehalten worden.Vonovia habe sich gut an die neuen Rahmenbedingungen angepasst. Die Lage an den Immobilienmärkten bleibe aber angespannt. Die Aussichten für 2024 seien jedoch bei weitem besser als von vielen Anlegern befürchtet.Investierte Anleger bleiben daher dabei, so Michael Herrmann von "Der Aktionär" zur Vonovia-Aktie. Der Kurs hänge allerdings weiter sehr stark an der weiteren Entwicklung der Marktzinsen. (Analyse vom 08.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link