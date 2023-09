Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.



Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

22,44 EUR +1,95% (06.09.2023, 16:39)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

22,36 EUR +1,41% (06.09.2023, 16:25)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (06.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Vonovia-Aktie laufe und laufe. Längst hätten die Anteilsscheine des Immo-Konzerns wieder deutlich jenseits der 20-Euro-Marke notiert. Wer dem Trading-Tipp vom 29. Juni gefolgt sei, habe sein Investment in nicht einmal drei Monaten mehr als verdoppeln können. Doch damit nicht genug: Das bullishe Momentum dürfte dank der jüngsten News weiter anhalten.Das Analysehaus Warburg Research habe das Kursziel für Vonovia von 38,60 auf 39,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Simon Stippig habe seine Schätzungen für die Immobiliengesellschaft in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die jüngsten Entwicklungen angepasst.Bereits am Montag habe Morgan Stanley Vonovia von "underweight" auf "equal weight" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 23 Euro angehoben. Damit sei die US-Investmentbank zwar bei weitem nicht so optimistisch wie das Analysehaus. Allerdings zeige dies, dass die Analysteneinschätzungen mittlerweile generell wieder eine positive Entwicklung nehmen würden.Auch aus charttechnischer Sicht habe das Papier noch Platz nach oben. Denn weder der RSI noch der MACD-Indikator würden sich auf einem stark überkauften Niveau befinden. Das März-Hoch bei 24,02 Euro sollte Vonovia deshalb ohne größere Zwischenkorrektur erreichen können.Viel früher als die Wall Street-Experten habe "Der Aktionär" das Comeback-Potenzial von Vonovia erkannt. Neben dem Trading-Tipp von Ende Juni sei die Aktie bereits seit Ausgabe 24/23 vom 6. Juni wieder eine laufende Empfehlung. Die Gewinne für Anleger würden sich seitdem auf 125 Prozent im Schein und 25 Prozent in der Aktie belaufen. (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: