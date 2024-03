Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (21.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anleger von Vonovia hätten gestern ein besonderes Auge auf die Zinsentscheidung der FED gehabt. Immobilien-Aktien würden schließlich als besonders zinssensibel gelten. Heute Morgen könnten sie aufatmen, denn zumindest habe die FED ihnen keinen erneuten Schlag ins Gesicht verpasst, wenngleich auch der Zins-Turbo ausgeblieben sei.Die FED habe gestern den Leitzins unverändert gelassen und zudem ihre Bereitschaft für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf bekräftigt. Im Großen und Ganzen habe es also keine großen Überraschungen gegeben. Dementsprechend falle auch die Reaktion der zinssensitiven Immobilien-Aktien aus. Vonovia liege im vorbörslichen Handel leicht im Plus und setze damit die dieswöchige Erholungsbewegung zumindest etwas fort.Charttechnisch habe sich das Bild wieder aufgehellt. Am schwarzen Freitag der vergangenen Woche sei die Aktie kurzzeitig sogar unter die wichtige Unterstützung im Bereich von 24,00 Euro gerutscht. Über diese Marke habe sie sich aber schnell und offenbar nachhaltig wieder zurück gekämpft. Dazu habe nicht zuletzt beigetragen, dass Konzernchef Rolf Buch ein starkes Vertrauenssignal gesendet habe. Damit stehe nun die Marke von 25,40 Euro im Fokus. Könne sich die Aktie auch darüber zurück kämpfen, liege die nächste Zielmarke bei 27 Euro und im Anschluss beim Februar-Hoch von 29,30 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: