Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

20,00 EUR -2,39% (28.08.2023, 11:36)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

20,03 EUR -1,81% (28.08.2023, 11:24)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (28.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Freundliche Vorgaben aus China würden am Montag den deutschen Aktienmarkt positiv beeinflussen. Die chinesische Regierung habe die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 2008 gesenkt, dies habe für gute Stimmung gesorgt und den Handelsplätzen in China deutlichen Auftrieb beschert. Die Vonovia-Aktie könne hiervon nicht profitieren.Die Immobilien-Titel wie Vonovia hätten 2023 bereits eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich. Im März sei der Kurs auf ein neues Jahrestief bei 15,27 Euro abgesackt. Im Anschluss hätten sich immer mehr Schnäppchenjäger zurückgewagt und die Aktie habe sich erholen können. Dieser Trend habe bis Mitte Juli angehalten, als der Titel ein frisches Mehrmonatshoch bei 21,63 Euro markiert habe.Hier verlaufe auch die wichtige 200-Tage-Linie. Der Widerstand setze den Bullen jedoch mächtig zu und ein Ausbruch sei mehrfach gescheitert. Nun sei die Aktie zunehmend nach Süden abgekippt. Hoffnung mache der Support an der psychologisch wichtigen 20-Euro-Marke. Hier verlaufe auch der GD50 als zusätzliche Unterstützung.Anleger brauchen aktuell aber weiterhin noch Geduld und gute Nerven, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: