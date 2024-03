Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

26,76 EUR +0,30% (25.03.2024, 15:01)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

26,70 EUR 0,00% (25.03.2024, 14:47)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (25.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.20 oder 38 Euro. So weit würden die Kursziele für Vonovia auseinander gehen - und das bei zwei fast zeitgleich erschienenen Analystenstudien. Und so stelle sich die Frage: Wer habe denn nun Recht? Barclays, Goldman Sachs oder liege die Wahrheit wie so oft in der Mitte?Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Vonovia gesenkt. Statt bei 39,70 Euro liege es nun bei 38 Euro. Im Vergleich zum aktuellen Kurs entspreche das aber immer noch einem satten Aufpreis. Die Empfehlung laute daher weiter "buy". Analyst Jonathan Kownator habe seine Bewertungsmodelle der europäischen Immobilienbranche an die Jahresbilanzen angepasst.Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Immobilien-Aktien sehe der Analyst grundsätzlich als Chance. Sie hätten sich dem Tief des aktuellen Zyklus genähert. Zudem würden die Kreditkennziffern der Unternehmen weitgehend unter Kontrolle erscheinen. Seine Favoriten des Sektors seien Unibail, Land Securities und Vonovia.So uneinig wie die Analysten scheinen sich auch die Anleger bei Vonovia zu sein, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". Einem schwarzen Freitag am Tag der Zahlenbekanntgabe się in der vergangenen Woche bereits eine deutliche Erholung gefolgt. Von dem Kursrutsch von über zehn Prozent się bereits der größte Teil wieder aufgeholt. Die Chancen stünden gut, dass sich diese Erholung fortsetze. Vermutlich nicht bis 38 Euro, aber zumindest in Richtung des Jahreshochs von 29,30 Euro oder auch bis hin zum "Aktionär"-Kursziel von 30 Euro, so Michael Herrmann von "Der Aktionär" zur Vonovia-Aktie. (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: