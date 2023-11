Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

23,90 EUR -1,97% (06.11.2023, 09:14)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

24,48 EUR -0,12% (06.11.2023, 09:00)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei circa 95,4 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter. (06.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Die Q3-Zahlen von Deutschlands größtem Immobilienkonzern seien von den Anlegern sehr positiv aufgenommen worden. Am Freitag sei die Vonovia-Aktie zeitweise auf knapp 25 Euro und damit den höchsten Stand seit Ende Februar gestiegen. Nach Einschätzung vieler Analysten habe das Papier noch weiteres Aufholpotenzial.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Aktie nach den Quartalsergebnissen auf ihrer "Conviction Buy List" belassen, das Kursziel von 36,70 Euro sei bekräftigt worden. Der operative Gewinn (Funds from Operations, FFO) liege zwar leicht unter seiner Prognose und der Konsensschätzung, so Analyst Jonathan Kownator, das Mietwachstum habe aber stärker zugelegt als angenommen. Zudem sei die Zahl leerstehender Wohnungen weiter zurückgegangen.Berenberg-Analyst Kai Klose bleibe ebenfalls bullish. Er empfehle Vonovia mit Kursziel 30 Euro weiter zum Kauf. Die Zahlen seien solide ausgefallen und der Ausblick sei erreichbar. Die Verkäufe würden die Liquiditätsposition verbessern.Bei J.P. Morgan laute das Rating weiter auf "overweight", das Kursziel sei bei 26 Euro belassen worden. Vonovia mache weiterhin Fortschritte, etwa bei den Verkäufen, so Analyst Neil Green. Die FFO-Prognose für das Gesamtjahr liege im Rahmen der Markterwartungen, während im kommenden Jahr ein Rückgang zu erwarten sei.Simon Stippig vom Analysehaus Warburg Research sei der Oberbulle. Er stufe Vonovia weiter auf "buy" ein mit einem Kursziel von 39,80 Euro. Das entspreche einem Potenzial von rund 66 Prozent. Der Wohnungskonzern komme mit den Verkäufen aus dem Portfolio voran, so Stippig. Die Ziele für das kommende Jahr hätten sich mit seinen Erwartungen gedeckt.Die Verkäufe am Buchwert würden die Werthaltigkeit des Immobilienbestandes von Vonovia untermauern. Sollten die Zinsen tatsächlich weiter sinken, dürfte die Aktie ihren Höhenflug fortsetzen und den Bereich um 28 Euro anlaufen.Investierte Anleger bleiben dabei und ziehen den Stopp nach, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2023)